Paulina Wilk Demokracja w przestrzeni miejskiej Aglomeracja różnic Miasta są dziś najważniejszymi akademiami demokracji. Bo w nich najłatwiej zauważyć drugiego człowieka.

Alamy Stock Photo/BEW Londyn, Wielka Brytania. Zrewitalizowany plac spichlerzowy przy kanale Regenta. Nie ma teraz w Londynie miejsca modniejszego niż Granary Square. Duży plac na tyłach stacji kolejowych Kings Cross i St. Pancrass jest sercem największego od lat projektu rewitalizacji w brytyjskiej stolicy. W porze lunchu z biur płyną strużki ludzi, którzy w food-truckach zaopatrują się w curry, pieczone ziemniaki albo kurczaka w sezamie, po czym przysiadają na schodkach schodzących ku wodom także odnowionego Regent’s Canal. Dawna industrialna dziura jest dziś obleganym ulem – można cieszyć się fontannami, podziwiać sztukę, przychodzić na wydarzenia kulturalne.

Nie ma teraz w Londynie miejsca modniejszego niż Granary Square. Duży plac na tyłach stacji kolejowych Kings Cross i St. Pancrass jest sercem największego od lat projektu rewitalizacji w brytyjskiej stolicy. W porze lunchu z biur płyną strużki ludzi, którzy w food-truckach zaopatrują się w curry, pieczone ziemniaki albo kurczaka w sezamie, po czym przysiadają na schodkach schodzących ku wodom także odnowionego Regent’s Canal. Dawna industrialna dziura jest dziś obleganym ulem – można cieszyć się fontannami, podziwiać sztukę, przychodzić na wydarzenia kulturalne. A latem poleżeć na trawiastym dywanie. Można niemal wszystko, pod warunkiem że ma się pieniądze i stosuje się do niepisanych reguł przestrzeni, która tylko udaje, że jest otwarta dla wszystkich. Na Granary Square nie zachodzą bezdomni ani ubodzy, nie ma tu nikogo proszącego o datki albo oprotestowującego brexit, nie ma grających za funta skrzypków. I choć nie wisi tu żadna tablica z regulaminem, każdy wyczuwa, co mu wolno, a co nie. Dlatego po lunchu wszystkie pudełka i butelki są grzecznie wrzucane do pojemników na śmieci. Żadnego nieładu, żadnej spontaniczności. Mapa plaz Granary Square bowiem nie jest placem miejskim, należy do firmy prywatnej i tej szczególnej, szybko rosnącej masy miejsc, które w istocie podlegają ścisłej kontroli – mają ochroniarzy, zasady korzystania, a także prawo do monitorowania zachowań. Miejsca te są nazywane przestrzenią pseudopubliczną i gwałtownie przybywa ich w różnych miastach Europy i świata. Przy Granary Square kawę pijają także dziennikarze „The Guardian”, którzy przeprowadzili śledztwo, w wyniku którego nanieśli na mapę Londynu ponad 50 miejsc jedynie symulujących swobody obywatelskie, a de facto znajdujące się w rękach prywatnych – za sprawą prawa własności lub prawa do zarządzania terenem. Kluczowe i prestiżowe obszary angielskiej stolicy właściwie nie należą już do miasta. Wokół modnego Kings Cross są to również Lewis Cubitt Park i Pancras Square, to samo dotyczy niemal całego terenu wokół nowego Ratusza Miejskiego, pomiędzy Tower Bridge i London Bridge, obszarów przy dworcu Paddington, a także dużych części w Stratford we wschodniej części stolicy. W czym kłopot? – można zapytać. Skoro miasta nie stać na przebudowę i utrzymanie w czystości jakichś dzielnic, czy nie powinny one zostać właśnie oddane w dobre ręce? Owszem, pod warunkiem że równocześnie nie ulegną ograniczeniu uniwersalne prawa związane z byciem obywatelami miasta. Teraz burmistrz Londynu, poruszony skalą zjawiska, zamierza ustalić odgórnie, ile władzy faktycznie wolno inwestorom uzurpować. Z praktyki codziennej wiadomo jednak, że w przestrzeni pseudopublicznej nie wolno na przykład urządzić demonstracji, żebrać, często także robić zdjęć, spać, leżeć na trawie, grać w piłkę ani spacerować z psem. Zaraz zjawi się ochroniarz, który tego zakaże. Przykłady z polskiego podwórka również można mnożyć. Osoby bezdomne nie próbują nawet wchodzić do centrów handlowych – warszawskich Złotych Tarasów czy Galerii Krakowskiej, które stały się symbolami miast i przejęły ważną część czasu i aktywności mieszkańców. Człowiek bezdomny, brudny, nietypowo się zachowujący zostanie wyproszony przez ochronę. To samo stanie się z właścicielem psa albo kimś, kto ma ochotę, przechadzając się między sklepami, głośno śpiewać czy krzyczeć. Podobnie będzie na wszystkich plazach, czyli niby-placach przy centrach handlowych czy biurowcach. Miraż placu Wszędzie tam obowiązuje etyka konsumencka, dobrze już przyswojona. Mówi ona, w uproszczeniu, że biletem wstępu do przestrzeni, a także gwarancją dostępu do usług w mieście jest posiadanie pieniędzy. Wiedzą to doskonale nastolatki, które za cenę jednego koktajlu czekoladowego spędzają w centrach handlowych długie godziny, a przez to umacniają swoje kompetencje klienckie, nie obywatelskie. Przestrzenie pseudopubliczne skutecznie konkurują o naszą uwagę z tymi publicznymi, które bywają mniej zadbane i prestiżowe. Ale tylko miejsca publiczne pozostają przestrzenią, w której może zdarzyć się nieprzewidziane, jakiś przypadek, coś emocjonującego, ale także coś, co będzie wymagało reakcji lub interwencji. Natomiast strefa udająca miasto jest łatwiejsza – zawsze można wezwać ochroniarza, scedować kompetencje, być wolnym od odpowiedzialności. Po prostu wyjść. Najnowszym przykładem prestiżowej, mającej definiować nowy styl życia przestrzeni w Warszawie jest plac Europejski, znajdujący się pomiędzy nowymi biurowcami. To esencja pożądanego, eleganckiego i przewidywalnego modelu bycia w mieście – „filozofii” używania przestrzeni stworzonej dla klasy średniej, dość potulnej i chętnie stosującej się do rynkowych sugestii. Plac Europejski ma być sercem nowej biznesowej dzielnicy, lepiej zaprojektowanym, przyjaznym i osadzonym w mieście niż niesławny Mordor – beznamiętne skupisko firm z dala od centrum. Plac został przez część warszawiaków powitany z entuzjazmem, jednak bez wiedzy i świadomości, iż w istocie został on zaprojektowany przez firmę deweloperską Ghelamco. To model zbliżony do Granary Square – przestrzeń wypełnia nie tyle różnorodna społeczność miasta, ile jej pożądany wycinek. Coraz częściej będąc w przestrzeni miasta, nie dostrzegamy, że już nie jesteśmy u siebie. I coraz większa jest grupa zmuszona omijać te rejony, w których czuje się wykluczona, niechciana. Rośnie napięcie, a także liczba niezadowolonych. Prawo do miasta Prawo do miasta – hasło zwracające uwagę na to, jak ważna jest autentyczna możliwość współistnienia w przestrzeni, ale też szansa współuczestniczenia w jej tworzeniu i zmienianiu, po raz pierwszy wybrzmiało głośno, gdy w 1967 r. pisał o nim Henri Lefebvre, francuski socjolog i filozof marksistowski. Lata 60. zarówno w USA, jak i w Europie były czasem kryzysu – dobrze opisane zostały aspekty obyczajowe i polityczne 1968 r., słabiej wybrzmiał aspekt miejski tamtego zderzenia. Ale jego echa pozostają żywe, więcej – spór o model miejskiej obywatelskości, wynikające z niej przywileje ludzi oraz obowiązki władz nabierają wyrazu. Im więcej z nas mieszka na terenach zurbanizowanych, im bardziej miasta stają się obszarem koncentracji bogactwa i łatwej do zaobserwowania monopolizacji zasobów, takich choćby jak sama przestrzeń (zieleń, pejzaż, widok z okna, dostęp światła słonecznego) czy sposoby korzystania z niej (dominacja samochodów prywatnych i parkingów nad innymi uczestnikami ruchu), tym bardziej oczywiste staje się, że przyszły kształt społeczeństw, a także ustrojów politycznych decyduje się w miastach. One też są prawdziwą szansą na wykroczenie praktyki demokracji poza sam akt wyborczy. Współzarządzanie miastem, jego krajobrazem, funkcjami stawia nas przed historyczną szansą. Ideały polis – politycznej i miejskiej przestrzeni dyskutowanej i krytycznie kształtowanej przez obywateli – właśnie wchodzą do codziennej praktyki zurbanizowanego świata. Fakty bowiem nie pozostawiają ani wątpliwości, ani zbyt wiele czasu. Miasta przejmują coraz większe role ekonomiczne i polityczne, bo wchłaniają coraz więcej ludzi i produkują większą część PKB. Co minutę do miast na świecie wprowadza się 130 osób. W 2030 r. na terenach miejskich żyć będzie już 5 mld ludzi. Będziemy bliżej siebie, na przestrzeni, którą możemy współużytkować lub o którą będziemy walczyć. To drugie już się dzieje od Lagos po Sztokholm. To pierwsze kiełkuje, ale pilnie potrzebuje wsparcia urzędników miejskich. Dziś idea miasta współdzielonego, sprawiedliwie uznającego różne potrzeby wielu mieszkańców i dającego równy dostęp do siebie, ma reprezentantów w niemal wszystkich większych ośrodkach miejskich Europy, a nawet w obszarach tak ściśle kontrolowanych jak Dubaj czy Singapur. W Polsce przedstawicielami takich grup, pragnących budzić świadomość obywateli, są m.in. ruch Polski Alarm Smogowy czy stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Chrzestną miejskich aktywistów była Jane Jacobs (1916–2006), mieszkanka Nowego Jorku – matka z wózkiem, która w połowie lat 60. wypowiedziała wojnę potężnemu urbaniście Robertowi Mosesowi uosabiającemu epokę kapitalistycznej i motoryzacyjnej dominacji nad codziennością milionów. Ideologia Motordom „Nikt, nikt, nikt nie jest przeciwko mnie, poza bandą rozwrzeszczanych mamusiek!” – tracił nerwy Moses w wystąpieniach medialnych. Tymczasem mamuśki, zainspirowane przez Jacobs, usiłującą przejść przez zmotoryzowany Manhattan z dzieckiem w wózku, powiedziały „dość” uzurpowanym przez przemysł samochodowy wizjom miast porżniętych liniami autostrad, estakad i wiaduktów. Do mamusiek dołączyli inni, udręczeni segmentacją miast, które – w sensie ekonomicznym i społecznym – umierały, ponieważ ideologia Motordom wysyłała życie na identyczne, niszczące wszelkie więzi przedmieścia. Właściwie każde z miast USA cierpi dziś na tę samą chorobę – rozproszenie. Dla mieszkańców nie ma nic gorszego. Im szersze, bardziej wielopasmowe autostrady wrzynały się w serca Atlanty, Los Angeles czy Phoenix, tym trudniej było owo serce odnaleźć. Poszerzanie dróg nie ma sensu, badania pokazują, że już po 5–6 latach każda droga się korkuje. Tymczasem koncern General Motors stworzył spółkę, która skupowała i demontowała linie tramwajowe. Po to, by jak najwięcej ludzi przesadzić do aut. Po to, by sprzedawać coraz więcej samochodów. Pomógł rządowy plan dotacji autostrad stanowych. Udało się – drogi zatkane, miasta zamienione w scenografie parkingowe, a domy (identyczne, jednorodzinne, zamieszkiwane przez białych) wypchnięte poza miasto. Na przedmieściach nie ma rozwoju ani innowacji, bo nie ma żadnych centrów, tylko stacje benzynowe i terror podobieństwa. Bez błogosławionego zagęszczenia, którego entuzjastami są niemal wszyscy najważniejsi dziś architekci i tzw. nowi urbaniści, nie ma społeczności. Bez bliskości innych, a także napięć i trudności z niej wynikających, nie może być zaufania, współpracy ani rozwoju. Nie ma więc mowy o dobrze funkcjonującej demokracji. Odseparowani w swych domach, obciążeni hipoteką, płacący za ropę więcej niż za ubezpieczenie na życie, nieufni wobec obcych, nielubiący zmian, spędzający w autach rocznie więcej czasu niż na urlopach Amerykanie najbardziej odczuli fatalne skutki kryzysu z 2008 r. Zostawieni samym sobie, zapłacili wysoką cenę za podsunięty im przez banki hiperkosztowny styl bycia. I także oni poparli w ostatnich wyborach prezydenturę Donalda Trumpa, który obiecał im, że odzyskają kontrolę nad własnym życiem. Idealna ulica Urbanista Robert Moses miał w latach 60. wszystkie atuty. Doskonale znał i wykorzystywał związki łączące urzędników miejskich i przedstawicieli biznesu, ich powiązana siła ukształtowała pejzaż Ameryki bez miast, ponieważ tym, co najlepiej udało się w USA zrealizować, była wizja Broadacre City architekta Franka Lloyda Wrighta, który miast głęboko nienawidził. Ducha wolnej Ameryki widział w kierowcy jadącym do swego domu przez pola i luźno rozrzucone zabudowania i sklepy. I taka rancherska wizja się urzeczywistniła. W Nowym Jorku Moses zaszczepiał zaś maszynistyczne wizje Le Corbusiera – odseparowane rozległą pustką identyczne budowle, oplatane wstęgami dróg szybkiego ruchu. Udało mu się częściowo. Dziś Manhattan stoi wyprężony i zgęstniały jako jedyna metropolia oporu. To tam i w innych zatłoczonych dzielnicach Ameryki Jane Jacobs zaobserwowała najzdrowsze, najaktywniejsze społeczności. I zadała kłam teorii, że miasta dobrze prosperujące ekonomicznie i notujące wzrost gospodarczy to także miasta ludzi szczęśliwych. Właściwie – udowadniała – jest odwrotnie. Jacobs zdefiniowała szczęśliwe, żywotne miasto, pokazując idealną ulicę. To nieduża arteria, przy której każdy z nas ma przynajmniej kilka spraw i celów do zrealizowania, a więc nie tyle przemyka nią do domu, ile włóczy się, zagapia, spędza czas. Ulica różnorodna, na której jest i drogi butik, i zwykły sklep spożywczy, kiosk, szewc i pralnia, to także najbezpieczniejsza przestrzeń miejska. Dlaczego? Ponieważ ma troszczących się mieszkańców, którzy są u siebie. Choćby kioskarza, który co godzinę pali papierosa, rozglądając się po okolicy. Albo sąsiadkę, która wisi w oknie i zagaduje przechodniów. Oni wypatrzą niebezpieczeństwo, ale już samą swą obecnością odpychają złodziei czy handlarzy narkotyków. Podobnie jak Jacobs, współcześni miejscy aktywiści są wrogami tzw. strefowania, czyli krojenia miast na dzielnice o dominującym przeznaczeniu, np. fabrycznym, urzędowym, mieszkaniowym. Strefowanie było w Ameryce procesem powiązanym z segregacją rasową (blokowiska w gettach kontra domki jednorodzinne na przedmieściach), ale służyło też konkretnym gałęziom biznesu. W efekcie powstawały olbrzymie martwe plamy, przez które nikt nie przechodził, których nikt nie lubił, zaniedbane i niebezpieczne pustynie, przejmowane przez gangi lub zachęcające do przestępczości. Przestrzeń może inspirować dobre lub złe zachowanie. W latach 50. ogromne obszary, a w szczególności śródmieścia w USA, były takimi odstraszającymi czarnymi dziurami. Zdolność do zmiany Najwspanialszą cechą miast jest zdolność do zmiany. Można ją osiągać na dwa sposoby. Przez przebudowę przestrzeni (Jacobs broniła mieszanych, nieplanowanych dzielnic, na których stare i nowe budynki stoją razem) albo przez zmianę postaw. Antantas Mockus, burmistrz Bogoty, zaczął od zmiany zachowań – w słynnym eksperymencie, jakiemu poddano to niebezpieczne i chaotyczne miasto, promował np. czekanie na czerwonym świetle, jeżdżenie rowerem, nieśmiecenie. Efekty były znakomite, a Bogota wciąż służy za wspaniały przykład odważnego, niestandardowego przywództwa w mieście. Drugie miasto Kolumbii – Medellin także zaskoczyło, budując imponującą bibliotekę publiczną w najniebezpieczniejszej dzielnicy, na wzgórzu, do którego można dotrzeć jedynie kolejką linową. Tym sposobem wykluczeni, pozbawieni usług publicznych mieszkańcy zostali uprzywilejowani. Do ich wyklętej dzielnicy zaczęli przyjeżdżać przedstawiciele elit ze śródmieścia, do ich świata zawitały autorytety, wiedza. Kluczowa okazała się zwrócona im godność – mieszkańcy dzielnic biednych, nielegalnych żyją w przekonaniu, że miasto ich nie chce i nie szanuje. Nie docierają do nich autobusy, lekarze ani listonosze, nie ma dróg, kanalizacji, elektryfikacji ani formalnego prawa do zajmowania ty

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.