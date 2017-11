Nowy Poradnik Psychologiczny JA MY ONI "O niezwykłych zdolnościach umysłu – prawdziwych i mitycznych"

Człowiek od zawsze skłonny był wierzyć w nadzwyczajne możliwości umysłu – własnego, ale też innych ludzi. Przypisywał i wciąż przypisuje rozmaitym wybrańcom losu nieprzeciętną siłę intelektu i charakteru (tzw. charyzmę), czy też tak potężną siłę woli, że idą za nią magiczne umiejętności – od gięcia łyżeczek poprzez wywoływanie duchów zmarłych do uzdrawiania na odległość. W potocznych przekonaniach mocno utrzymują się takie pojęcia jak intuicja czy telepatia. Ludzie powszechnie wierzą w proroczą moc snów, w horoskopy, w omeny, złe i dobre znaki. No i oczywiście setki milionów Homo sapiens wierzą w sensie religijnym – niezależnie od wyznania pozostają w przekonaniu, że ich losem kieruje jakkolwiek pojmowana Istota Wyższa, a życie ziemskie jest epizodem w ich wiecznym istnieniu.

Co na to wszystko współczesna psychologia? Jak odnosi się do tych zjawisk? Na ile nadzwyczajne zdolności tej czy innej jednostki są obiektywnym faktem? Na ile wiara w nie świadczy o ułomnościach ludzkiego umysłu i zmysłów –np. ludzie widzą owe wywoływane duchy, bo w mózg wpisana jest skłonność do ulegania złudzeniom. Czy zakodowana jest tam jakaś potrzeba magii? Skąd w milionach ludzi wiara w proroków, zbawców, mężów opatrznościowych, którzy okazują się szarlatanami?

SPIS TREŚCI

JA - W zaułkach umysłu

8 Homo magicus Agnieszka Krzemińska v Skąd w człowieku wiara w siły nadprzyrodzone, szamanów, wróżbitów, guru.

15 Magia wszystkożerna v Dlaczego wciąż tak mocno trzyma się wiara w horoskopy złe i dobre wróżby, czarne koty. Z semiotykiem kultury dr. hab. Marcinem Napiórkowskim rozmawia Marcin Rotkiewicz.

20 Oczarowani Anna Dobrowolska v Pokazy iluzjonistów, czyli jak wyprowadzić percepcję na manowce. Nie czytałeś? Nie przeocz! Richard Wiseman „Paranormalność. Dlaczego widzimy to, czego nie ma”. v Recenzuje Ryszarda Socha.

26 Szczeniak na smyczy Anna Tylikowska v Jak opuścić swój umysł i poprzyglądać się sobie niczym mucha ze ściany.

30 Cud mniemany Paweł Walewski v Czy umysł człowieka jest w stanie uzdrowić jego ciało.

35 Obok umysłu Kinga Tucholska v Czym jest i po co człowiekowi intuicja.

40 Popiół na tapicerce Katarzyna Growiec v Korzystać z intuicji czy zdławić jej natrętny głos?

42 Zły humor kawiarki Magdalena Kaczmarek v Co sprawia, że umysł ulega przesądom i zabobonom.

46 Klucz od środka Grzegorz Gustaw v Co ludzi motywuje do nadludzkiego wysiłku.

50 Ile można naraz v Czy człowiek jest stworzeniem wielozadaniowym z nieskończenie podzielną uwagą. Z psychologiem społecznym i trenerem dr. Konradem Majem rozmawia Teresa Olszak.

MY - Z bliskimi niezwykłymi

54 Kto ma w głowie, ten ma w nogach v Skąd się biorą zdolne dzieci i co robić, aby wyrośli z nich utalentowani dorośli. Z psycholożką Anną Kałubą-Korczak i psycholożką sportową Katarzyną Selwant rozmawia Joanna Cieśla.

60 Wspaniały lot trzmiela Przemek Berg v Czy młodości można przypisać jakieś szczególne cechy sprawiające, że zuchwalej przekracza się intelektualne i mentalne bariery?

64 Czym tu pachnie v Jak rozumieć coś, co potocznie określamy chemią między ludźmi. Z psychologiem i psychoterapeutą Wojciechem Eichelbergerem rozmawia Katarzyna Kazimierowska.

68 Myśli pożyczone v O obłędzie udzielonym, czyli zaraźliwości pewnych stanów psychicznych. Z psychiatrą, psychoterapeutą i seksuologiem dr. hab. n. med. Markiem Krzystankiem rozmawia Monika Stelmach.

72 Psim nosem, kocim okiem v Czy i jak domowe zwierzęta potrafią przeczuć nasz powrót do domu, chorobę a nawet wypadek. Z psychologiem porównawczym i etnologiem prof. Wojciechem Pisulą rozmawia Agnieszka Sowa.

ONI - Wśród zbiorowych złudzeń

76 Trans Ewa Wilk v Charyzma. Jest czymś dobrym czy złym? Darem czy sztuczką?

82 Dziesiąty guzik wyłącza myślenie v Dlaczego tak łatwo zmusić człowieka do posłuszeństwa. Z psychologiem prof. dr. hab. Dariuszem Dolińskim rozmawia Katarzyna Czarnecka.

88 rekiny we własnych pułapkach Piotr Kaczmarek-Kurczak v Jak menedżerom szkodzą utrwalone w ich głowach mity na temat zarządzania.

92 Produkty wizerunkowe Anna Dąbrowska v Czego uczą się politycy na drogich i tajnych kursach z mowy ciała.

95 Jasno widać ciemnotę v Czy medium może rzeczywiście pomóc w śledztwie kryminalnym. Z prawnikiem prof. Tadeuszem Tomaszewskim rozmawia Violetta Krasnowska.

98 Nie czytałeś? Nie przeocz? Steve Silberman „Neuroplemiona. Dziedzictwo autyzmu i przyszłość neuroróżnorodności”. v Recenzuje Ewa Wilk.

100 Psycho-mito-logia v O psychologicznych półprawdach i nieprawdach, w które ludzie uparcie wierzą. Z psychologiem prof. Scottem O. Lilienfeldem rozmawia Marcin Rotkiewicz.

104 Fetysz ankietek Wojciech Kulesza, Dariusz Doliński v Skąd wiara w moc kwestionariusza psychologicznego.

106 Punkt odniesienia v Czy o człowieku można powiedzieć, że jest racjonalny. Z teologiem i psychoterapeutą, ks. dr. Jackiem Prusakiem rozmawia Katarzyna Czarnecka.

110 Wiara z wyboru Aleksandra Żelazińska v Czy młodzi ludzie w coś wierzą i czy to prawda, że są mniej religijni niż starsze pokolenia.