9. edycja wystawy Coming Out

Wydarzenie to już na stałe wpisało się do artystycznego kalendarza stolicy i, jak co roku, zostało także tym razem objęte honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace najzdolniejszych studentów zaprezentowane zostaną w Reducie Banku Polskiego przy ul. Bielańskiej 10, a otwarcie wystawy nastąpi o godz. 18:00.

Coming Out 2017 to niezwykłe wydarzenie promujące sztukę młodych artystów. Podczas wystawy prezentowanych będzie 37 prac dyplomowych absolwentów dziewięciu wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – malarstwa, rzeźby, grafiki, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, architektury wnętrz, wzornictwa, sztuki mediów, scenografii oraz zarządzania kulturą wizualną. Wystawę po raz pierwszy w historii będzie można zwiedzać z aplikacją mobilną, która będzie mieć swoją premierę w dniu wernisażu. Zeszłoroczną edycję wystawy odwiedziło ponad 7 tysięcy osób.

- Dzięki Coming Out nasi absolwenci mają niepowtarzalną sposobność zaprezentowania swoich najlepszych prac, a także nawiązania relacji z potencjalnymi klientami – komentuje prof. Paweł Nowak, kurator wystawy i dyrektor Galerii Salon Akademii. - Przygotowaliśmy wyjątkowe wydarzenie, którego celem jest promowanie najlepszych artystów oraz pomoc w rozpoczęciu ich karier zawodowych. Zadanie to co roku traktujemy priorytetowo jako powinność uczelni wobec jej wychowanków – dodaje prof. Nowak.

Wystawę będzie można odwiedzać do 10 grudnia 2017 r. w godzinach 10:00-18:00 (także w weekendy). Wstęp wolny.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnym fanpage’u wydarzenia na Facebooku. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane również na stronie internetowej wystawy po jej oficjalnym otwarciu.

Coming Out – Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2017

