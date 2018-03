21 marca ukaże się „Krótka historia demokracji” - specjalna publikacja POLITYKI z serii Niezbędnik Inteligenta.

Jak demokracja zmieniała się przez wieki? Jakie są jej modele i czy wszystkie można było na początku przewidzieć? Kim są ludzie, którzy w wyniku wyborów decydują o losach społeczeństw? Czy swoje zadania traktują jak służbę, czy doprowadzają do tego, że demokracja jako system powoli się wyczerpuje?

„W nauce pojęcie postdemocracy wprowadził w 2000 r. Brytyjczyk Colin Crouch. Według niego postdemokratyczne jest takie społeczeństwo, które nadal formalnie korzysta z wielu demokratycznych instytucji, ale w praktyce są one już tylko wydmuszką, skorupą. Prawdziwa energia polityczna umknęła już z „demokratycznej areny” i kumuluje się w ekskluzywnych kręgach zdominowanych przez polityczno-ekonomiczne elity. W najnowszym Niezbędniku prezentujemy najbardziej charakterystyczne modele demokracji (m.in. Niemcy, USA, Wielka Brytania) i próbujemy opisać na tych praktycznych przykładach ich ewolucję ostatnich lat. Zwracamy uwagę na historyczne przypadki samozagłady demokracji i zastanawiamy się, na ile one mogą być nauczką dla nas. I czy na pewno warto bronić demokracji liberalnej oraz czy jest to w ogóle możliwe”. (Ze wstępu).

