Apostrof. Międzynarodowy Festiwal Literatury już od 14 maja

Tegoroczna edycja Apostrofu poszerzyła się o kolejne festiwalowe premiery oraz gości światowego formatu. Ogłoszony wcześniej zestaw zagranicznych gwiazd zamyka A. J. Finn, autor porywającego thrillera „Kobieta w oknie” (Wydawnictwo W.A.B, tłum. Jacek Żuławnik). Wśród polskich premier znajdzie się „Pokochawszy. O miłości w języku” (Wydawnictwo Agora) Jerzego Bralczyka i Lucyny Kirwil. Dorota Masłowska zaprezentuje czytelnikom swoją najnowszą gatunkową hybrydę „Inni ludzie” (Wydawnictwo Literackie). Z publicznością spotka się także Jakub Małecki, który przedstawi intrygujące połączenie realizmu magicznego z powieścią dresiarską, jaką nakreślił na kartach książki „Dżozef” (Wydawnictwo SQN). Miłośnicy literatury porozmawiają również z Katarzyną Puzyńską o jej powieści „Nora” (Wydawnictwo Prószyński i S-ka), z Wojciechem Tochmanem o wydanym ponownie reportażu „Dzisiaj narysujemy śmierć” (Wydawnictwo Literackie) oraz z Jackiem Dukajem, który przedstawi najodważniejszy projekt literacki 2017 roku „Serce ciemności” (Wydawnictwo Literackie).

W tym roku Apostrof to nie tylko spotkania z pisarzami, ale również szereg dyskusji wokół tłumaczeń. O to „Jak pisać o przelanej krwi” Łukasz Orbitowski zapyta Ewę Winnicką, Cezarego Łazarewicza i Justynę Kopińską. „Tłumaczenia świata” dokona Włodzimierz Nowak w towarzystwie Olgi Stanisławskiej, Macieja Zaremby Bielawskiego i Magdaleny Grochowskiej. O „Tłumaczenie wspólnoty” pokusi się Monika Płatek w rozmowie z Joanną Tokarską-Bakir, Mikołajem Grynbergiem oraz Mirosławem Tryczykiem. Pisarze (Beata Chomątowska, Małgorzata Czyńska, Marcin Kołodziejczyk i Adam Leszczyński) będą również dyskutowali o „Tłumaczeniu brzydoty”, a Sylwia Chutnik zapyta Martynę Bundę, Patrycję Pustkowiak oraz Radkę Franczak o doświadczenie bycia dziewczyną. To zresztą tylko część tematów z cyklu dyskusji przygotowanych przez kuratora tegorocznej edycji festiwalu – Jacka Dehnela.

Po raz kolejny w Ogrodzie Powszechnym w Warszawie powstanie klub festiwalowy Apostrofu. W tym roku działać będzie tu pop-up restauracja serwująca dania, które wpisują się w trend zero waste. Umiejętność świadomego i ekonomicznego wykorzystywania resztek produktów spożywczych jest niezwykle ważna. Dowodem na to są niepowtarzalne przepisy i pomysły na to jak nie marnować jedzenia, które przedstawią Maia Sobczak – autorka książki „Qmam kasze. Do ostatniego okruszka” (Wydawnictwo Marginesy) oraz Sylwia Majcher, autorka książki „Gotuję, nie marnuję. Kuchnia zero waste po polsku” (Wydawnictwo Buchmann). A skoro jesteśmy w ogrodzie, to sporo będziemy rozmawiać o naturze – m.in. z Weroniką Muszkietą i Olą Sieńko, autorkami książki „Projekt Rośliny” (Wydawnictwo Buchmann) czy Anną Kamińską, autorką książki „Białowieża szeptem” (Wydawnictwo Literackie). Specjalnie dla festiwalu powstanie też plenerowa wystawa dla dzieci „Mrówki wspaniałe”, której kuratorką jest Ewa Solarz.

Na muzycznej scenie Apostrofu pojawi się Karolina Czarnecka ze swoim nowym projektem UV. Bisz i Radex, czyli błyskotliwy głos rodzimego hip-hopu oraz lider formacji Pustki zagrają w towarzystwie Katarzyny Nosowskiej, która na tegorocznym Apostrofie zadebiutuje jako pisarka. Jeden z koncertowych wieczorów w klubie festiwalowym należeć będzie do Króla, czyli wokalisty i kompozytora Błażeja Króla. Na scenie wystąpi też teatr improwizowany Klancyk, wspierany m.in. przez Annę Kamińską i Joannę Pawluśkiewicz.

Ogłoszeni właśnie twórcy dołączyli do grona wyjątkowych gości Apostrofu 2018: Orhana Pamuka, Magdaleny Grzebałkowskiej, Katarzyny Bondy, Natalii Fiedorczuk, Nathana Hilla, Grahama Mastertona, Sofi Oksanen, Petera V. Bretta, Andrzeja Franaszka, Wojciecha Chmielarza, Jacka Hugo-Badera, Mariusza Czubaja, Jakuba Żulczyka, Olgi Tokarczuk i Katarzyny Nosowskiej.

Kuratorem tegorocznej edycji Festiwalu jest Jacek Dehnel. O szatę graficzną zadbała Małgorzata Gurowska – wielokrotnie nagradzana artystka wizualna.

Na wszystkie wydarzenia festiwalu obowiązuje wstęp wolny.

Wyjątek stanowią warsztaty, na które obowiązują zapisy.

PROGRAM FESTIWALU:

WARSZAWA

Legenda:

/DS/ Duża Scena

/MS/ Mała Scena

/OP/ Ogród Powszechny

Teatr Powszechny, Warszawa, ul. Zamoyskiego 20

poniedziałek, 14 maja

14 maja, 18:00 /DS/ Dorota Masłowska

otwarcie festiwalu, spotkanie z autorką książki Inni ludzie, prowadzenie Jacek Dehnel

14 maja, 20:00 /DS/ Tłumaczenie brzydoty. Polskość jako kategoria estetyczna

dyskusja z udziałem Beaty Chomątowskiej, Małgorzaty Czyńskiej oraz Marcina Kołodziejczyka, prowadzenie Adam Leszczyński

wtorek, 15 maja

15 maja, 18:00 /DS/ Katarzyna Bonda

premierowe spotkanie z autorką książki Czerwony Pająk, prowadzenie Łukasz Orbitowski

15 maja, 19:00 /MS/ Nathan Hill

spotkanie z autorem książki Niksy, prowadzenie Anna Dziewit-Meller

15 maja, 20:00 /DS/ Tłumaczenie zbrodni. Jak pisać o przelanej krwi?

dyskusja z udziałem Ewy Winnickiej, Justyny Kopińskiej oraz Cezarego Łazarewicza,

prowadzenie Łukasz Orbitowski

środa, 16 maja

16 maja, 18:00 /DS/ Natalia Fiedorczuk

premierowe spotkanie autorką książki Ulga, prowadzenie Weronika Wawrzkowicz

16 maja, 19:00 /MS/ Sofi Oksanen

spotkanie z autorką książki Norma, prowadzenie Karolina Sulej

16 maja, 20:00 /DS/ Tłumaczenie zakwitających. Jak pisać o doświadczeniu bycia dziewczyną?

dyskusja z udziałem Martyny Bundy, Patrycji Pustkowiak oraz Radki Franczak,

prowadzenie Sylwia Chutnik

czwartek, 17 maja

17 maja, 18:00 /DS/ Magdalena Grzebałkowska

premierowe spotkanie z autorką książki Komeda. Osobiste życie jazzu, prowadzenie Michał Nogaś

17 maja, 19:00 /MS/ Tłumaczenie hiciorów, czyli blockbustery po polsku

dyskusja z udziałem Anny Bańkowskiej, Małgorzaty Hesko-Kołodzińskiej i Pauliny Braiter, prowadzenie Michał Tabaczyński

17 maja, 20:00 /DS/ EABS (Electro Acoustic Beats Sessions)

koncert Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)

17 maja, 21:00 /MS/ Sparing translatorski

pojedynek na tłumaczenia z udziałem Macieja Frońskiego i Szymona Żuchowskiego (poezja) oraz Magdaleny Heydel i Joanny Kozak (proza), prowadzenie Maciej Robert

piątek, 18 maja

18 maja, 16:00 /OP/ Kuchnia festiwalowa Apostrof Zero Waste

start pop-up restauracji Zero Waste inspirowanej książkami Mai Sobczak i Sylwii Majcher

restauracja czynna do 22:00

18 maja, 16:00 /OP/ Mrówki wspaniałe

plenerowa wystawa dla dzieci, kuratorka Ewa Solarz, grafika Małgorzata Gurowska, aranżacja Kosmos Projekt

wystawa czynna do 20:00

18 maja, 18:00 /DS/ Olga Tokarczuk

spotkanie z autorką książki Opowiadania bizarne, prowadzenie Jacek Dehnel

18 maja, 19:00 /MS/ Andrzej Franaszek

spotkanie z autorem książki Herbert. Biografia, prowadzenie Katarzyna Janowska

18 maja, 20:00 /DS/ Orhan Pamuk

spotkanie wokół książki Rudowłosa i twórczości noblisty, prowadzenie Michał Nogaś

18 maja, 20:30 /OP/ Karolina Czarnecka + UV

koncert na scenie klubu festiwalowego

sobota, 19 maja

19 maja, 12:00 /OP/ Kuchnia festiwalowa Apostrof Zero Waste

pop-up restauracja Zero Waste inspirowana książkami Mai Sobczak i Sylwii Majcher

restauracja czynna do 22:00

19 maja, 12:00 /OP/ Mrówki wspaniałe

plenerowa wystawa dla dzieci, kuratorka Ewa Solarz, grafika Małgorzata Gurowska, aranżacja Kosmos Projekt

wystawa czynna do 20:00

19 maja, 12:00 /OP/ Bez resztek – Maia Sobczak i Sylwia Majcher

spotkanie z autorkami książek Qmam kasze. Do ostatniego okruszka oraz Gotuję, nie marnuję. Kuchnia zero waste po polsku, prowadzenie Małgorzata Minta

19 maja, 13:00 /MS/ Nowe otwarcie. Po co artystom i tłumaczom stowarzyszenia?

dyskusja z udziałem Justyny Czechowskiej (Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury), Katarzyny Górnej (Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej) i Jacka Dehnela (Unia Literacka), prowadzenie Grzegorz Sroczyński

19 maja, 14:00 /OP/ Klancyk gra z naturą zero waste

spektakl improwizowany z udziałem Mai Sobczak oraz Sylwii Majcher

19 maja, 14:00 /DS/ Jakub Żulczyk

premierowe spotkanie z autorem książki Zrób mi jakąś krzywdę, prowadzenie Marcin Sendecki

19 maja, 15:00 /MS/ Wojciech Chmielarz

premierowe spotkanie z autorem książki Żmijowisko, prowadzenie Natalia Szostak

19 maja, 15:00 /OP/ Qmam kasze

warsztaty z aranżacji i fotografowania jedzenia na Instagram i Facebook, prowadzenie Maia Sobczak

udział w warsztacie możliwy na podstawie konkursu, szczegóły www.qmamkasze.pl/konkurs

19 maja, 16:00 /OP/ Gotuję, nie marnuję. Od trzonka do korzonka

warsztaty kulinarne, prowadzenie Sylwia Majcher

obowiązują zapisy pod adresem pawel.bitowt@empik.com

19 maja, 16:00 /DS/ Jacek Dukaj

spotkanie wokół książki Serce ciemności, prowadzenie Paweł Goźliński

19 maja, 17:00 /OP/ Poczytalni na trawie

audycja TOK FM na żywo z udziałem publiczności Apostrofu

19 maja, 18:00 /DS/ Tłumaczenie wspólnoty

dyskusja z udziałem Joanny Tokarskiej-Bakir, Mikołaja Grynberga oraz Mirosława Tryczyka, prowadzenie Monika Płatek

19 maja, 19:00 /MS/ Jakub Małecki

premierowe spotkanie z autorem książki Dżozef, prowadzenie Olga Wróbel

19 maja, 20:00 /DS/ Jacek Hugo-Bader

premierowe spotkanie z autorem książki Audyt, prowadzenie Grzegorz Wysocki

19 maja, 20:30 /OP/ Król

koncert na scenie klubu festiwalowego

niedziela, 20 maja

20 maja, 12:00 /OP/ Kuchnia festiwalowa Apostrof Zero Waste

pop-up restauracja Zero Waste inspirowana książkami Mai Sobczak i Sylwii Majcher

restauracja czynna do 22:00

20 maja, 12:00 /OP/ Mrówki wspaniałe

plenerowa wystawa dla dzieci, kuratorka Ewa Solarz, grafika Małgorzata Gurowska, aranżacja Kosmos Projekt, wystawa czynna do 20:00

20 maja, 12:00 /DS/ Peter V. Brett

premierowe spotkanie z autorem książki Otchłań. Księga II, prowadzenie Jakub Kukla

20 maja, 13:00 /OP/ Anna Kamińska i Joanna Pawluśkiewicz

spotkanie wokół książki Białowieża szeptem, prowadzenie Weronika Wawrzkowicz

20 maja, 13:00 /OP/ Projekt Rośliny

warsztaty z tworzenia makram, prowadzenie Weronika Muszkieta, Ola Sieńko

obowiązują zapisy pod adresem pawel.bitowt@empik.com

20 maja, 13:00 /MS/ Tłumaczenie (się) wydawcom

dyskusja z udziałem Anny Butrym, Rafała Lisowskiego oraz Jerzego Jarniewicza,

prowadzenie Katarzyna Kłosińska

20 maja, 14:00 /OP/ Klancyk gra z naturą puszczy

spektakl improwizowany z udziałem Anny Kamińskiej oraz Joanny Pawluśkiewicz

20 maja, 14:00 /DS/ Tłumaczenie świata

dyskusja z udziałem Olgi Stanisławskiej, Magdaleny Grochowskiej oraz Macieja Zaremba Bielawskiego, prowadzenie Włodzimierz Nowak

20 maja, 15:00 /MS/ Mariusz Czubaj

premierowe spotkanie z autorem książki Dziewczynka z zapalniczką, prowadzenie Paweł Sołtys

20 maja, 15:00 /OP/ Qmam kasze

warsztaty kulinarne z kiszonek, prowadzenie Maia Sobczak

udział w warsztacie możliwy na podstawie konkursu, szczegóły www.qmamkasze.pl/konkurs

20 maja, 16:00 /OP/ Gotuję, nie marnuję. Data ważności czy uważności?

warsztaty kulinarne, prowadzenie Sylwia Majcher

obowiązują zapisy pod adresem pawel.bitowt@empik.com

20 maja, 16:00 /DS/ Wojciech Tochman

premierowe spotkanie z autorem książki Dzisiaj narysujemy śmierć, prowadzenie Cezary Łazarewicz

20 maja, 17:00 /MS/ A. J. Finn

spotkanie z autorem książki Kobieta w oknie, prowadzenie Bartosz Węglarczyk

20 maja, 17:00 /OP/ Weronika Muszkieta i Ola Sieńko

premierowe spotkanie z autorkami książki Projekt Rośliny, prowadzenie Agata Napiórska

20 maja, 18:00 /DS/ Katarzyna Nosowska

premierowe spotkanie z autorką książki A ja żem jej powiedziała, prowadzenie Karolina Korwin Piotrowska

20 maja, 20:30 /OP/ Bisz/Radex feat. Nosowska

koncert na scenie klubu festiwalowego

Wydarzenia Apostrofu. Międzynarodowego Festiwalu Literackiego w innych miastach:

KRAKÓW

empik Bonarka, Kraków, ul. Kamieńskiego 11

14 maja, 18:00 Katarzyna Puzyńska

spotkanie z autorką książki Nora, prowadzenie Łukasz Wojtusik

15 maja, 18:00 Peter V. Brett

spotkanie z autorem książki Otchłań. Księga II, prowadzenie Piotr Krasnowolski

16 maja, 18:00 Magdalena Grzebałkowska

spotkanie z autorką książki Komeda. Osobiste życie jazzu, prowadzenie Łukasz Wojtusik

17 maja, 18:00 Mariusz Czubaj

spotkanie z autorem książki Dziewczynka z zapalniczką, prowadzenie Krzysztof Maćkowski

18 maja, 18:00 Jakub Żulczyk

spotkanie z autorem książki Zrób mi jakąś krzywdę, prowadzenie Anna Marchewka

Pauza in garden, Kraków, ul. Rajska 12

20 maja, 16:00 Jerzy Bralczyk i Lucyna Kirwil

spotkanie z autorami książki Pokochawszy. O miłości w języku, prowadzenie Rafał Romanowski

20 maja, 18:00 Jacek Dukaj

spotkanie wokół książki Serce ciemności

KATOWICE

empik Silesia, Katowice, ul. Chorzowska 107

14 maja, 18:00 Jacek Hugo-Bader

spotkanie z autorem książki Audyt, prowadzenie Adam Szaja

15 maja, 18:00 Magdalena Grzebałkowska

spotkanie z autorką książki Komeda. Osobiste życie jazzu, prowadzenie Adam Szaja

17 maja, 18:00 Natalia Fiedorczuk

spotkanie autorką książki Ulga, prowadzenie Katarzyna Głowacka

18 maja, 18:00 Mariusz Czubaj

spotkanie z autorem książki Dziewczynka z zapalniczką, prowadzenie Adam Szaja

19 maja, 16:00 A. J. Finn

spotkanie z autorem książki Kobieta w oknie, prowadzenie Maria Olecha

WROCŁAW

empik Renoma, Wrocław, ul. Świdnicka 40

14 maja, 18:00 Magdalena Grzebałkowska

spotkanie z autorką książki Komeda. Osobiste życie jazzu, prowadzenie Dorota Wodecka

14 maja, 20:00 Olga Tokarczuk

spotkanie z autorką książki Opowiadania bizarne, prowadzenie Dorota Wodecka

15 maja, 18:00 Jacek Hugo-Bader

spotkanie z autorem książki Audyt, prowadzenie Jędrzej Morawiecki

16 maja, 18:00 Peter V. Brett

spotkanie z autorem książki Otchłań. Księga II, prowadzenie Joanna Płoszaj

17 maja, 18:00 Jakub Żulczyk

spotkanie z autorem książki Zrób mi jakąś krzywdę, prowadzenie Krzysztof Majewski

17 maja, 20:00 Jerzy Bralczyk i Lucyna Kirwil

spotkanie z autorami książki Pokochawszy. O miłości w języku, prowadzenie Jakub Żary

18 maja, 18:00 Katarzyna Bonda

spotkanie z autorką książki Czerwony Pająk, prowadzenie Jacek Antczak

18 maja, 20:00 Natalia Fiedorczuk

spotkanie autorką książki Ulga, prowadzenie Anna Wiatr

Mediateka, Wrocław, Pl. Teatralny 5

19 maja, 16:00 Dorota Masłowska

spotkanie z autorką książki Inni ludzie, prowadzenie Dorota Wodecka

POZNAŃ

empik Ratajczaka, Poznań, ul. Ratajczaka 44

14 maja, 18:00 Natalia Fiedorczuk

spotkanie autorką książki Ulga, prowadzenie Milena Buszkiewicz

15 maja, 18:00 Jakub Żulczyk

spotkanie z autorem książki Zrób mi jakąś krzywdę, prowadzenie Milena Buszkiewicz

16 maja, 18:00 Wojciech Chmielarz

spotkanie z autorem książki Żmijowisko, prowadzenie Anna Misztak

17 maja, 18:00 Katarzyna Bonda

spotkanie z autorką książki Czerwony Pająk, prowadzenie Kalina Olejniczak

18 maja, 18:00 Magdalena Grzebałkowska

spotkanie z autorką książki Komeda. Osobiste życie jazzu, prowadzenie Dionizy Piątkowski

19 maja, 16:00 Mariusz Czubaj

spotkanie z autorem książki Dziewczynka z zapalniczką, prowadzenie Leszek Koźmiński

Pawilon, Poznań, ul. Ewangelicka 1

20 maja, 16:00 Dorota Masłowska

spotkanie z autorką książki Inni ludzie, prowadzenie Agata Grenda

20 maja, 18:00 Olga Tokarczuk

spotkanie z autorką książki Opowiadania bizarne, prowadzenie Przemysław Czapliński

SZCZECIN

empik Kaskada, Szczecin, al. Niepodległości 36

14 maja, 18:00 Wojciech Chmielarz

spotkanie z autorem książki Żmijowisko, prowadzenie Andrzej Skrendo

15 maja, 18:00 Natalia Fiedorczuk

spotkanie z autorką książki Ulga, prowadzenie Elżbieta Bielecka

16 maja, 18:00 Jakub Żulczyk

spotkanie z autorem książki Zrób mi jakąś krzywdę, prowadzenie Andrzej Skrendo

17 maja, 18:00 Graham Masterton

spotkanie z autorem książek Wirus oraz Duch zagłady, prowadzenie Sebastian Sokołowski

18 maja, 18:00 Jacek Hugo-Bader

spotkanie z autorem książki Audyt, prowadzenie Inga Iwasiów

GDAŃSK

empik Galeria Bałtycka, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 141

14 maja, 18:00 Jakub Żulczyk

spotkanie z autorem książki Zrób mi jakąś krzywdę, prowadzenie Jarosław Zalesiński

15 maja, 18:00 Wojciech Chmielarz

spotkanie z autorem książki Żmijowisko, prowadzenie Iwona Demska

16 maja, 18:00 Graham Masterton

spotkanie z autorem książek Wirus oraz Duch zagłady, prowadzenie Łukasz Radecki

18 maja, 18:00 Jakub Małecki

spotkanie z autorem książki Dżozef, prowadzenie Elżbieta Żukowska

Gdański Teatr Szekspirowski, Gdańsk, ul. Bogusławskiego 1

20 maja, 16:00 Natalia Fiedorczuk

spotkanie autorką książki Ulga, prowadzenie Iwona Demska

20 maja, 18:00 Katarzyna Bonda

spotkanie z autorką książki Czerwony Pająk, prowadzenie Hanna Toczko

