15. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity już od 11 maja

15. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 11-20 maja w Warszawie i Wrocławiu, w Gdyni 16-25 maja, w Lublinie 13–21 maja. Lokalna edycja festiwalu będzie miała miejsce także w Bydgoszczy, która odbędzie się 19–26 maja. Tegoroczne hasło Festiwalu: ODERWIJ SIĘ! – od przyzwyczajeń i stereotypów, aby otworzyć się na świat pokazywany przez najciekawszy i najszybciej rozwijający się gatunek filmowy: kino dokumentalne. Podczas tegorocznej edycji MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY pokazanych zostanie 160 filmów non-fiction, które oferują to, co w kinie najważniejsze – emocje. Świetne filmy, super goście, porywająca muzyka – to czeka Was na 15. MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY!

Pokazane zostaną najnowsze, najwybitniejsze dzieła kina dokumentalnego, m.in. nominowane do Oscara® „Twarze, plaże” („Faces Places”) legendarnej reżyserki Agnès Vardy, laureatki honorowego Oscara®, i JR-a, francuskiego artysty i fotografa, autora niezwykłych murali tworzonych ze zdjęć. To pełen humoru, radości, wzruszeń portret mieszkańców francuskich peryferii. W programie 15. edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity także „Wędrówki ludów” („Human Flow”) Ai Weiweia, prawdopodobnie najbardziej znanego współczesnego chińskiego artysty. To film o dzisiejszych migracjach, nakręcony z dużym produkcyjnym rozmachem, w trakcie jednego roku, w 23 krajach. Na Festiwalu również nagrodzona na tegorocznym Festiwalu Filmowym Sundance „Genesis 2.0” („Genesis 2.0”) Christiana Freia i Maxima Arbugaeva – o łowcach kłów wymarłych mamutów na Nowej Syberii i eksperymentach genetycznych mających… przywrócić to zwierzę do życia.

W programie festiwalu – opowieści o artystycznym i intymnym życiu światowej sławy twórczyń i twórców. Sophie Fiennes w „Grace Jones” („Grace Jones: Bloodlight and Bami”) przedstawia portret tytułowej ikony popkultury lat 70. i 80., piosenkarki, aktorki, modelki, symbolu oryginalnego stylu, wyrafinowanego smaku oraz Nowego Jorku. Z kolei film „Westwood: punkówa, ikona, aktywistka” („Westwood: Punk, Icon, Activist”) Lorny Tucker przybliża inną fascynującą postać: angielską projektantkę mody, która od 40 lat na nowo definiuje brytyjską modę i jest odpowiedzialna za stworzenie wielu głośnych stylizacji naszych czasów – damę Vivienne Westwood we własnej osobie. „MATANGI/MAYA/M.I.A.” („MATANGI/MAYA/M.I.A.”, reż. Steve Loveridge) to zbudowany z archiwalnych zdjęć unikalny, intymny portret naczelnej buntowniczki branży muzycznej: M.I.A. Film ukazuje, w jaki sposób wykorzystuje ona muzykę pop jako narzędzie polityczne i dlaczego tak bardzo zależy jej na byciu polityczną i społeczną outsiderką. „Silvana” („Silvana”) Miki Gustafson, Olivii Kastebring i Christiny Tsiobanelis to obraz kolejnej rapującej na barykadach, magnetyzującej gwiazdy świata muzyki i silnej kobiety. W „Śniąc o Murakamim” („Dreaming Murakami”) Nitesh Anjaan przedstawia świat Harukiego Murakamiego, jednego z najpopularniejszych pisarzy na świecie, oczami duńskiej tłumaczki jego książek Mette Holm. W powstającym kilka lat filmie „Lubow – miłość po rosyjsku” („Lyubov – Love In Russian”) Swietłana Aleksijewicz, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, zadaje pytanie o to, co znaczy miłość.

15.Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity jak co roku jest okazją zobaczenia najnowszych, najciekawszych filmów polskich twórców. W programie „Książę i dybuk” („The Prince and the Dybbuk”) Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego, który otrzymał nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji jako najlepszy film dokumentalny w sekcji Venice Classics. To filmowa podróż śladami Michała Waszyńskiego, autora wielu znanych przedwojennych filmów z Eugeniuszem Bodo, reżysera mistycznego „Dybuka” a także producenta hollywoodzkich hitów z Sofią Loren i Claudią Cardinale. Pokażemy nagrodzony na Festiwalu IDFA film „Call me Tony” („Call me Tony”) Klaudiusza Chrostowskiego. Przedstawimy również film „Szukając Jezusa” („Looking for Jesus”), najnowszy projekt Katarzyny Kozyry.

Nominowany do Oscara® Christian Frei („Fotograf wojenny”) pyta, czy człowiek wkrótce przejmie kontrolę nad ewolucją. Z kolei Lauren Greenfield w swoim „Pokoleniu pieniądza” („Generation Wealth”) snuje niezwykłą wizualnie opowieść o naszej rosnącej obsesji wokół bogactwa. W sekcji Nauki polityczne pokażemy m.in. film „Po drugiej stronie drzwi” („The Other Side of Everything”) Mili Turajlic, w którym reżyserka filmu i jej matka prowadzą pełne humoru rozmowy dotyczące historii swojego kraju – Serbii. To obraz politycznych i społecznych zmian – od komunizmu poprzez rządy Miloševića i odradzający się dziś nacjonalizm.

W sekcji Mistrzowie prezentujemy filmy nominowanego do Oscara® Barbeta Schroedera. Jego najnowszy film „Wielebny W.” („The Venerable W.”) portretuje mnicha z Birmy, znanego jako Wielebny Wirathu, który rozpowszechnia antymuzułmańską retorykę nienawiści. „Wielebny W.” jest ostatnią częścią filmowej trylogii zła – która w całości zostanie przedstawiona na festiwalu. Składają się na nią filmy: „Adwokat terroru” („Terror’s Advocate”, 2007), uhonorowany Nagrodą Cezara dla Najlepszego Filmu Dokumentalnego, i „Idi Amin – autoportret” („General Idi Amin Dada: A Self Portrait”, 1974), który przyniósł reżyserowi międzynarodowy rozgłos. 15. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity to także szersze spojrzenie na filmy Madsa Brüggera, badającego granice prowokacji dziennikarskiej, wielkiego demaskatora naszych czasów. Zobaczymy jego najnowszy film „Wielka europejska zagadka papierosów” („The Great European Cigarette Mystery”) i wcześniejsze, pokochane przez publiczność filmy „Ambasador” („The Ambassador”, 2011) i „Idioci w Korei” („Red Chapel”, 2009), uhonorowany Nagrodą Jury jako Najlepszy Zagraniczny Film Dokumentalny na Festiwalu Filmowym w Sundance.

15. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity to także zaproszenie do zgłębienia tajemnic fascynującego świata natury – wśród licznych filmów o tej tematyce widzowie zobaczą „Człowieka delfina” („Dolphin Man”) Lefterisa Charitosa o Jacques’u Mayolu, najpopularniejszym nurku w historii, wielokrotnym rekordziście świata w nurkowaniu głębinowym, którego życie stało się inspiracją dla kultowego filmu Luca Bessona „Wielki błękit”. W „Stając się zwierzęciem” („Becoming Animal”) Peter Mettler i Emma Davie pokazują ulotny stan, gdy ludzie i zwierzęta spotykają się w poczuciu jedności i braku agresji. Peter Mettler to zarazem jeden z reżyserów, których twórczości przyglądamy się bliżej podczas 15. edycji festiwalu – w programie także wyjątkowy performance tego twórcy: Yoshtoyoshto.

W programie jak co roku także nowe sekcje filmowe. Tym razem organizatorzy zachęcają do przyjrzenia się sytuacjom ludzi żyjących w państwach byłego ZSRR. W sekcji Peryferie imperium m.in. film „Jądra Tarzana” („Tarzan’s Testicles”) Alexandru Solomona o życiu w cieniu opuszczonego ośrodka badawczego, wybudowanego w latach 20. w Suchumi, stolicy Abchazji. W nowej sekcji Co dalej z tym światem? m.in. „Czyściciele internetu” („The Cleaners”) Hansa Blocka i Moritza Riesewiecka o tym, że internet wcale nie jest tak demokratyczny. A tysiące moderatorów treści na Filipinach dzień w dzień decyduje o tym, co pojawia się, a co nie w mediach społecznościowych.

Koncerty, spotkania, klub festiwalowy

Na scenie muzycznej, ściśle powiązanej z prezentowanymi filmami, wystąpią m.in. The Tiger Lillies, łączący makabryczną magię, przedwojenną Anglię oraz kabaret spowity w oparach absurdu, Peter Mettler ze swoim projektem Yoshtoyoshto – magnetyzującym show złożonym z obrazu miksowanego na żywo, muzyki i historii opowiadanej ze sceny, oraz Tutaj – eksperyment filmowy, w którym obrazy zanurzone są w dźwięku, a słowo wtopione w krajobraz Beskidu Niskiego.

11 maja odbędzie się wielki koncert z okazji 100-lecia praw wyborczych kobiet. Kto wystąpi? TO już niedługo na festiwalowym FB i docsag.pl Festiwal to również rozmowy po filmach i konfrontacja różnych punktów widzenia. Odbędą się debaty organizowane wspólnie z największymi organizacjami pozarządowymi (m.in. Amnesty International, WWF Polska i Fundacja Panoptykon) oraz partnerami medialnymi, takimi jak Jutronauci, „Zwierciadło”, „VICE” czy „Vogue”. Na spotkania z publicznością przyjadą znakomici goście, m.in. M.I.A. („MATANGI/MAYA/M.I.A.”), Barbet Schroeder („Wielebny W.”), Mads Brugger („Wielka europejska zagadka papierosów”), Peter Mettler („Stając się zwierzęciem”),Katarzyna Kozyra („Szukając Jezusa”), Christian Frei („Geneza 2.0”), Bart Simpson („Brasilia: projekt-utopia”), Sophie Fiennes („Grace Jones”), Boris Mitic („Film o niczym”) oraz Elwira Niewiera i Piotr Rosołowski („Książę i dybuk”).

Patronem Festiwalu jest tygodnik POLITYKA.

Bilety

Sprzedaż biletów w każdym z kin festiwalowych i na stronie Festiwalu Docsag.pl rusza 27 kwietnia 2018.

Kinoteka

Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1

tel. 22 551 70 70

Luna

Marszałkowska 28, tel. 22 621 78 28

Iluzjon

Narbutta 50A, tel. 22 462 72 60

Więcej o festiwalu:

www.docsag.pl