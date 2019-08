9. FESTIWAL TRANSATLANTYK w Łodzi | 12-19 lipca 2019

200 znakomitych filmów, 50 polskich premier, wyjątkowe seanse w ramach Kina Łóżkowego i Kina Kulinarnego, spotkania z wybitnymi twórcami z całego świata, master classes Arturo Ripsteina, Marthy Coolidge i Wojciecha Marczewskiego, debaty, warsztaty, prestiżowe nagrody oraz jedyny na świecie konkurs natychmiastowej improwizacji – w piątek 12 lipca w Łodzi rozpoczyna się 9. Festiwal Transatlantyk. Potrwa do 19 lipca.

Motywem przewodnim 9. edycji Transatlantyku jest „Lądowanie na Księżycu i inne zawieszone sny”. Dokładnie 50 lat po zakończonej sukcesem, historycznej misji Apollo 11, będziemy razem z widzami zastanawiać się, jakie marzenia, sny i śmiałe projekty poruszają dziś naszą zbiorową wyobraźnię? Czy mamy odwagę marzyć? Co nas inspiruje i do jakich światów tęsknimy, jakich nowych lądów szukamy? Za pomocą starannie wybranych filmów będziemy otwierać dyskusje zarówno o wielkich projektach cywilizacyjnych współczesnego świata, jak i o intymnych pragnieniach i prywatnych próbach szukania innych światów.

Podczas Gali Otwarcia w piątek 12 lipca w EC1 Łódź - Miasto Kultury zainaugurujemy Festiwal polską premierą hollywoodzkiego filmu „Znajdę Cię” („I’ll Find You”, reż. Martha Coolidge), w którym obok gwiazd pokroju Stellana Skarsgårda, Leo Sutera, Adelaide Clemens czy Connie Nielsen, widzowie zobaczą znakomitych polskich aktorów: Agatę Buzek, Małgorzatę Kożuchowską, Jacka Braciaka czy Marcina Czarnika. Film opowiada o romantycznej miłości Rachel Rubin i Roberta Pułaskiego, wystawionej na próbę przez koszmar II wojny światowej. Zdjęcia do niego zostały w dużej części nakręcone w Łodzi, a muzykę do niego skomponował Jan A.P. Kaczmarek. Dwa kolejne filmy otwarcia, na które zaprosimy widzów 12 lipca, to „Niewidoczne życie sióstr sióstr Gusmão” („A Vida Invisível de Eurídice Gusmão”, reż. Karim Aïnouz) – uhonorowane Nagrodą Główną w sekcji „Un Certain Regard” podczas ostatniego festiwalu w Cannes. Osadzona w realiach Rio de Janeiro lat 50. historia wchodzących w dorosłość sióstr Guidy i Euridice Gusmão, które zostają rozdzielone i podejmują wszelkie wysiłki, by się odnaleźć. Trzeci film otwarcia to niezwykłe „Jaskółki nad Kabulem” (Les hirondelles de Kaboul”, reż. Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec) - kolejny tytuł pokazywany w tym roku na festiwalu w Cannes. Niezwykła animacja przedstawia poruszające historie mieszkańców tytułowego miasta, którzy próbują nie stracić nadziei w okrutnej rzeczywistości zrujnowanego Kabulu.

