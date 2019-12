Coming Out – Najlepsze Dyplomy Akadamii Sztuk Pięknych w Warszawie 2019 | 30 listopada - 15 grudnia 2019

Zbliża się XI edycja prestiżowego wydarzenia organizowanego przez warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Coming Out - Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2019, wystawa prezentująca 33 dyplomy najzdolniejszych absolwentów z 9 wydziałów uczelni, zorganizowana zostanie w tym roku w wyjątkowej przestrzeni. Dzieła zaprezentowane będą na powierzchni niemal 3 tys. mkw. w warszawskim biurowcu Wola Retro - miejscu, w którym historia łączy się z nowoczesnością. Ekspozycja rozpocznie się 30 listopada.

Podczas Coming Out 2019 swoje prace dyplomowe zaprezentują utalentowani absolwenci wydziałów: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury wnętrz, wzornictwa, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, zarządzania kulturą wizualną, sztuki mediów oraz scenografii z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Prace pokazują przenikanie się wielu dziedzin sztuki, budzą emocje, stawiają pytania o istotę postrzegania świata i interpretują wydarzenia w otoczeniu oraz życiu młodych artystów.

– Coming Out to wydarzenie, dzięki któremu młodzi artyści mają niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swoich prac szerokiej publiczności. Ostatnie 10 lat pracy nad tym projektem umożliwiło nam wypracowanie świetnego modelu promocji naszych absolwentów. To ogromna przyjemność móc widzieć tych zdolnych twórców stawiających tutaj swoje pierwsze kroki. Późniejsze obserwowanie ich rozwijających się karier to najlepsze, co może spotkać nas jako uczelnię – mówi prof. Paweł Nowak kurator i pomysłodawca projektu. – W tym roku Coming Out odbędzie się w Wola Retro. Cieszymy się, że sztuka coraz częściej gości w miejscach nieoczywistych, takich jak obiekty komercyjne czy biurowe. Dziękujemy za współpracę firmie DEVELIA, która jest właścicielem obiektu, a wcześniej już kilkukrotnie gościła nas z okazjonalnymi wystawami w innym biurowcu zlokalizowanym na warszawskiej Woli – Wola Center.

Wola Retro to miejsce, które w niezwykły sposób wpisuje się w zabytkową architekturę dzielnicy Wola. Kompleks składa się z dwóch nowopowstałych obiektów zespolonych z przedwojennym gmachem zaprojektowanym przez duet wybitnych polskich architektów: Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcę. Za koncept budowy Wola Retro odpowiada biuro Kuryłowicz & Associates.

– Ubiegłoroczna edycja wystawy przyciągnęła niemal 8 000 odwiedzających. Możliwość oddania przestrzeni pod taką inicjatywę jest dla nas powodem do dumy. Na powierzchni prawie 3 000 tys. mkw. będziemy gościć dzieła z różnych dziedzin sztuki, zarówno rzeźby, obrazy jak i bardziej nowoczesne środki wyrazu – prace audiowizualne czy performance. To duże wyzwanie logistyczne w kwestii adaptacji przestrzeni. Jesteśmy jednak pewni, że nietypowe miejsce prezentacji stanie się prawdziwym atutem tegorocznej edycji Coming Outu – mówi Tomasz Wróbel, Członek Zarządu DEVELIA S.A.

Wystawa czynna od 30 listopada do 15 grudnia 2019. Wstęp wolny.