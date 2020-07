Głowy w chmurach - wszystko o pogodzie

8 lipca w kioskach pojawi się Niezbędnik Inteligenta. Nauka pt. POGODA

Pogoda wiąże się z żywiołami. Burze i ulewy, huragany i tornada, susze i powodzie. Człowiek z jednej strony już wie, jak z nimi żyć, bo uczy się tego od poprzednich pokoleń. Ale z drugiej strony, nie jest do starcia z nimi przygotowany, bo z powodu ocieplenia klimatu występują one tam, gdzie dotąd ich nie było, a tam, gdzie były – nasilają się i są coraz groźniejsze. I wciąż niedostatecznie umie je przewidywać, więc często nie zdąża się przed nimi ochronić. Czy jest na to rada? Tak: trzeba – nie kiedyś, kiedy to będzie wygodne, tylko natychmiast – przestać zatruwać naszą planetę. W przeciwnym razie człowiek już długo na niej nie pożyje.

Ale pogoda wiąże się także z pięknymi zjawiskami. Tęcza, zorza polarna, fatamorgana, purpurowe niebo o zachodzie słońca – wprawiają człowieka w zdumienie i zachwyt (niektórzy to samo mówią o piorunach, choć z nimi akurat lepiej uważać).

W nowym numerze „Niezbędnika inteligenta. Nauka”. Przyglądamy się obu twarzom pogody. Objaśniamy, jak różne zjawiska się tworzą, opowiadamy o tym, co o ich zachowaniu wiedzą badacze i jaką tej podstawie przyszłość – nie tylko Polsce, ale światu – wróżą. Zapraszamy też na wyprawę wysoko w ziemską atmosferę. Czasami naprawdę warto chodzić z głową w chmurach.