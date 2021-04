„Świat Nauki" - nowe pismo w portfolio POLITYKI

POLITYKA od maja jest wydawcą „Świata Nauki” – polskiej edycji magazynu „Scientific American”.

„Świat Nauki” jest jedną z kilkunastu edycji zagranicznych ukazującego się od 1845 roku magazynu „Scientific American”. To najstarsze amerykańskie pismo wydawane bez przerwy. W ubiegłym roku ten prestiżowy periodyk, będący globalnym przewodnikiem po świecie badań i odkryć naukowych, obchodził jubileusz 175-lecia. Poprzez swoje strony internetowe, wydania papierowe i cyfrowe, newslettery i aplikacje dociera do ponad 10 mln ludzi miesięcznie na całym świecie. To jedyne pismo, w którym swoje teksty opublikowało ponad 200 laureatów Nagrody Nobla.

Informuje o najnowszych odkryciach naukowych, stanie współczesnych badań w obszarze techniki i technologii. Jego autorzy będący niekwestionowanymi autorytetami, częstokroć laureatami Nagrody Nobla, w atrakcyjny i przystępny sposób piszą o swoich osiągnięciach i tajnikach warsztatu badawczego, pokazują znaczenie nauki w postępie cywilizacyjnym i jej związki z życiem codziennym.

Trzon każdego numeru tworzy 7-8 obszernych, bogato ilustrowanych artykułów. Większość to tłumaczenia z "Scientific American" lub jego obcojęzycznych edycji. Obok artykułów przewodnich czytelnik znajdzie na łamach „Świata Nauki” felietony z pogranicza nauk przyrodniczych i ścisłych, filozofii oraz nauk politycznych, przeglądy nowinek naukowych, informacje ze środowiska akademickiego oraz recenzje najciekawszych książek popularnonaukowych.

Od maja 2021 r. POLITYKA przejmuje od oficyny książkowej Prószyński Media Sp. z o.o. wydawanie tego renomowanego tytułu. Redaktor naczelną pozostaje Elżbieta Wieteska, która od ponad 10 lat stoi na czele redakcji „Świata Nauki”.

W majowym numerze „Świata Nauki”:

Co łączy przesiąkanie ropy naftowej przez porowatą skałę lub wrzątku przez zmieloną kawę z sieciami telekomunikacyjnymi i rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych? Wspólnym wyjaśnieniem jest teoria perkolacji.

Wiele wskazuje, że na obcych księżycach może istnieć życie. Ponadto egzoksiężyce powinny być wszechobecne. Ale jak ich szukać i dlaczego to takie trudne? A może jeden egzoksiężyc już odkryliśmy?

Jak zwalczać teorie spiskowe na temat COVID-19 i czy to w ogóle możliwe? Jaką stosować taktykę?

Czy wykorzystanie gazu ziemnego to droga do dekarbonizacji energetyki, czy też raczej ślepy zaułek?

Z dalszej strony Srebrnego Globu można zobaczyć znacznie więcej niż z Ziemi i dlatego warto tam instalować teleskopy.

Czy mityczne stworzenia - pegazy, hipogryfy, smoki - faktycznie mogłyby latać? Na to pytanie próbują odpowiedzieć paleontolog i znana amerykańska ilustratorka.

Jest wiele dowodów, że ciemna materia istnieje i jest we Wszechświecie powszechna. Nadal jednak nie wiadomo, z czego się składa, bo wymyka się bezpośrednim obserwacjom. Być może dzięki najnowszemu eksperymentowi fizykom uda się wreszcie rozwikłać tę intrygującą zagadkę.

Majowy numer miesięcznika „Świat Nauki” będzie w sprzedaży od 28 kwietnia w kioskach (80 stron w cenie 13,99 zł), w sklepie internetowym sklep.polityka.pl oraz w prenumeracie: swiatnauki.pl