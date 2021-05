Rozważni i romantyczni

1 czerwca ukaże się Pomocnik Historyczny POLITYKI: Piękna epoka. Historia XIX wieku

Wiek XIX, nazywany jest przez historyków najdłuższym stuleciem, bo tradycyjnie przyjmuje się ramy jego trwania od 1789 r., aż do 1914-1918 roku. To wtedy narodziła się nowoczesność. Poczynając od podstawowych dla współczesnej cywilizacji wynalazków, przez fundamentalne teorie naukowe, rewolucję przemysłową, modernizację społeczną, urbanizację, nowe prądy w sztuce i polityce, na rozumieniu narodu i pojawieniu się koncepcji państwa narodowego kończąc. Ludzkość żyła wcześniej w wielu izolowanych bańkach stanowych, geograficznych, mentalnych. I oto zbiegły się w czasie rewolucje przemysłowa, francuska i techniczna, a ziemska rzeczywistość zaczęła być scalana. Przykładowo wynalazek maszyny parowej ułatwił ludziom pracę i w dalszej perspektywie przyczynił się do powstania zjawiska czasu wolnego dla coraz liczniejszych grup społecznych, otwierając szeroko rynek konsumencki i napędzając statki i lokomotywy, tym samym umożliwiając tanie przemieszczanie się, skracanie dystansu ludziom, towarom oraz ideom. Świat kurczył się i otwierał równocześnie.

Zapraszamy do lektury o pięknej epoce doniosłych zmian w niemal wszystkich dziedzinach życia ludzkości.

Partnerem wydania jest Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.

Pomocnik Historyczny POLITYKI: Piękna epoka ukaże się 1 czerwca w dobrych punktach sprzedaży prasy. Wydanie specjalne liczyć będzie 140 stron, cena: 25,99 zł. Można je będzie kupić na także na sklep.polityka.pl.