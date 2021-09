25-lecie Festiwalu Nauki w Warszawie. Rusza jubileuszowa edycja! | 17 - 26 września

Już 17 września rozpoczyna się warszawski Festiwal Nauki. W tym roku impreza obchodzi swoje 25. urodziny. W programie wiele debat, wykładów, warsztatów, wystaw oraz lekcji dla szkół, a także 12 specjalnych, przygotowanych specjalnie na jubileusz, wykładów, które poprowadzą najwybitniejsi profesorowie. Festiwal Nauki zakończy się 26 września.

W grudniu 1996 r. Rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezes Polskiej Akademii Nauki podpisali Porozumienie i powołano do życia Festiwal Nauki w Warszawie. Zaczynał skromnie – w 1997 r. 72 spotkania zorganizowane przez 44 instytucje, a w ostatnich latach ponad 500 imprez w ponad stu instytucjach naukowych stolicy i Mazowsza, początkowo nawet z filią w Siedlcach. W latach przed pandemią zdarzało się, że spotkań z nauką było ponad 900.

Okazuje się, że niebanalne, mądre popularyzowanie nauki może cieszyć się dużym powodzeniem wśród ludzi w każdym wieku. Festiwal doczekał się własnej publiczności, która od lat przychodzi na spotkania festiwalowe, ale co roku pojawiają się nowi: rodziny z dziećmi, nauczyciele (z całej Polski!) ze swoimi uczniami, entuzjaści nauki niezależnie od wieku. W tym roku odbędzie się już 25. edycja tej naukowej imprezy.

Będzie to okazja, aby przyjrzeć się otaczającemu nas światu i podyskutować o nim. Zaproszeni badacze z różnych dziedzin nauki pomogą uczestnikom festiwalu zrozumieć doświadczenia fizyczne, przemiany społeczne, procesy historyczne; to, co dzieje się na Ziemi, ale i w kosmosie; to, jak zmieniamy się my sami, ale też jak zmieniamy świat wokół nas. To wszystko podczas pokazów, dyskusji, warsztatów i wykładów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będzie to także okazja do odwiedzenia warszawskich szkół wyższych, ośrodków badawczych i muzeów.

25. Festiwal Nauki zainauguruje 17 września debata „Ekonomia „zieloności”, czyli czy da się skorzystać na pomaganiu planecie?

O Czerwonej Planecie porozmawiają natomiast dr Anna Łosiak, geolożka planetarna z Instytutu Nauk Geologicznych PAN we Wrocławiu i Przemek Berg, dziennikarz naukowy „Polityki” oraz „Wiedzy i Życia” podczas spotkania „Mars - planeta wielkich nadziei” (22 IX, g. 18.00, redakcja tygodnika „Polityka”).

Jednym z festiwalowych gości będzie prof. Adam Leszczyński, autor głośnej książki „Ludowa historia Polski”. Debata z jego udziałem (24 IX) będzie z pewnością okazją do głębszego wejrzenia w zakamarki naszych dziejów, zastanowienia się nad naszą polską tożsamością.

W programie także spotkania związane z patronami roku 2021 ustanowionymi przez Sejm RP: Konstytucją 3 Maja, kardynałem Stefanem Wyszyńskim, Stanisławem Lemem, Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, Tadeuszem Różewiczem.

Będzie również okazja do wysłuchania wykładu zeszłorocznego laureata nagrody Złota Róża, Łukasza Lamży (23 IX). Nowego laureata poznamy podczas ostatniego spotkania (26 IX).

Organizatorzy zapraszają także na spotkanie noblowskie 18 października – imprezę zamykającą jubileuszowe obchody.

Więcej informacji i pełen program na: festiwalnauki.edu.pl.