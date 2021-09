Spotkanie odbędzie się w ramach 25. Festiwalu Nauki w środę 22 września o godz. 18:00.

W ramach 25. edycji Festiwalu Nauki, której patronami medialnymi jest tygodnik „Polityka” oraz miesięczniki „Świat Nauki” i „Wiedza i Życie”, zapraszamy na spotkanie „Mars - planeta wielkich nadziei”. Poprowadzi je red. Przemek Berg, dziennikarz naukowy „Polityki” i „Wiedzy i Życia”, a jego gościem będzie dr Anna Łosiak, geografka planetarna z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Mars jest najlepiej poznanym pozaziemskim ciałem kosmicznym. Przez ostatnie 25 lat do Marsa lub na Marsa skierowaliśmy aż 23 misje. Czego na Marsie szukamy, skoro jest planetą zimną, suchą i jałową? Dzisiaj taki jest, ale kiedyś, kilkaset milionów lat po powstaniu był planetą inną. Z atmosferą i wodą w stanie płynnym, której ślady niegdysiejszej obecności, a nawet obecność pod postacią lodu dzisiaj wykrywamy. A ponieważ w tym czasie Ziemia nie była miejscem sprzyjającym powstaniu życia, wielu znawców Marsa uważa, że życie mogło narodzić się na nim i zostać przyniesione przez meteoryty marsjańskie do nas. Szukamy zatem śladów tego życia. Większość misji marsjańskich to zadanie stawia sobie za ważny, jeśli nie główny cel. Podczas spotkania z dr Anną Łosiak przedstawimy historię Marsa i omówimy obecny stan naszej wiedzy o Czerwonej Planecie. Powiemy też, dlaczego wciąż nie udaje się znaleźć śladów życia na niej.

Spotkanie odbędzie się w środę 22 września o godz. 18:00 w naszej redakcji (ul. Słupecka 6 w Warszawie), a także będzie transmitowane na żywo na festiwalnauki.edu.pl i na naszym profilu na FB: facebook.com/TygodnikPolityka

Zapraszamy także na inne festiwalowe wydarzenia - aż do 26 września!