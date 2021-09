5. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE | 9-15 października 2021

Już 9 października rozpocznie się 5. edycja Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Każdy z festiwalowych dni, podczas których na uczestników czekać będą nie tylko wykłady i warsztaty, ale także spotkania autorskie, wystawy, dyskusje czy projekcje filmowe, będzie poświęcony innej dziedzinie nauki. Wydarzenie potrwa do 15 października, jego gospodarzem są Katowice, a organizatorem - Uniwersytet Śląski..

Pomimo dość krótkiej historii, Śląski festiwal Nauki KATOWICE może pochwalić się pozycją jednego z największych wydarzeń popularnonaukowych nie tylko w kraju, ale także w Europie. Prestiż wydarzenia podkreśla fakt, że zostało ono zgłoszone i przyjęte do sieci European Science Engagement Association (EUSEA). O wielkości festiwalu organizowanego przez Uniwersytet Śląski świadczą natomiast liczby z ubiegłorocznej edycji: zaprezentowało się na nim ponad 2200 wystawców oraz ponad 330 prelegentów i wykładowców, a w ciągu dwóch dni odwiedziło go ponad 51 000 uczestników.

W tym roku festiwal odbędzie się w wyjątkowej formule – część wydarzeń będzie miała miejsce w Mieście Nauki zorganizowanym na bulwarach katowickiej Rawy, reszta – w przestrzeni online. Jedną ze stref specjalnych poświęcono Stanisławowi Lemowi, który patronuje rokowi 2021.

Uroczysta gala otwarcia 5. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE zaplanowana jest na 9 października na godzinę 18.30, ale już od południa naukową atmosferę będzie można poczuć na zbiorniku Morawa, na którym chętni ze specjalnej łodzi badawczej będą mogli zanalizować wodę.

Już kolejnego dnia, 10 października, ożyje Miasto Nauki nad Rawą. Wydarzenia w nim potrwają od godziny 10.00 rano do późnych godzin wieczornych. W programie nie tylko wykłady i warsztaty, ale także występy artystyczne, w tym m. in. zamykający dzień koncert Artura Andrusa. Miasteczko festiwalowe podzielono na wiele scen, które odpowiadają poszczególnym dziedzinom nauki, a więc uczestnicy będą mogli odwiedzić Scenę Nauk Ścisłych, Scenę Nauk Humanistyczno-Społecznych czy Scenę Techniczną, ale nie tylko – znaleźć będzie tam można wiele scen tematycznych, np. Scenę Lema poświęconą m. in. twórczości pisarza czy Scenę Covid Impact dedykowaną tematowi pandemii (nie tylko tej koronawirusa).

Od 11 października festiwal przenosi się w przestrzeń wirtualną. W internecie na uczestników czekają telewizja festiwalowa oraz warsztaty online. Każdy z kolejnych dni odbywa się pod hasłem innej dziedziny nauki. Poniedziałek poświęcony jest zagadnieniom przyrodniczym, wtorek to Dzień Techniki. W środę coś dla siebie w programie znajdą miłośnicy nauk humanistyczno-społecznych, a w czwartek – ścisłych. Ostatni dzień Festiwalu, piątek, skupi się natomiast na tematach medycyny i zdrowia. W ramach tego ostatniego panelu o historii higieny opowie Agnieszka Krzemińska, dziennikarka działu naukowego „Polityki”.

Szczegółowe informacje i pełen program na: www.slaskifestiwalnauki.pl.