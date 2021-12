„A jeśli nie trzeba się uczyć” – nowa książka Tadeusza Sławka już niedługo w sprzedaży

Książka Tadeusza Sławka, znanego komparatysty, filozofa literatury, amerykanisty i tłumacza, „A jeśli nie trzeba się uczyć”, jest dyskusją z dotychczasowymi modelami uczenia siebie i innych, podejmowaną z perspektywy współczesnych kryzysów. Publikacja dostępna będzie w księgarniach jeszcze w tym roku!

Pandemia wywróciła do góry nogami nie tylko naszą codzienność, ale też edukację. Książka Tadeusza Sławka, znanego komparatysty, filozofa literatury, amerykanisty i tłumacza, A jeśli nie trzeba się uczyć, jest dyskusją z dotychczasowymi modelami uczenia siebie i innych, podejmowaną z perspektywy współczesnych kryzysów. Sięgając do klasyki myśli europejskiej, Sławek tworzy nowe vademecum edukacji na czasy zarazy z rozbudowanymi przykładami i na nowo sformułowanymi zasadami. Przygotowuje też poradnik edukacji, jak cały współczesny świat, wywróconej na drugą stronę, w którym uczy oduczania i odchodzenia od skostniałych wzorców dydaktyki. Śmiałość krytyki, czas na myślenie, kontakt z naturą, gościnność, życzliwość i ciekawość – to elementarne zasady nowej edukacji Tadeusza Sławka, do wprowadzenia od zaraz, w edukacji bezpośredniej i zdalnej. Część z nich zapada czytelnikowi w pamięć za pośrednictwem erudycyjnych esejów, inne są wyrażone wprost, niczym świeckie przykazania. Ten katechizm człowieka świeckiego, a w zasadzie zbiór luźnych i praktycznych porad, można czytać jak jedną, długą opowieść o historii uczenia się, podaną w dużym skrócie, ale też – jak emocjonalną i bardzo oddaną sprawie wypowiedź gorliwego praktyka demokracji i odpowiedzialności obywatelskiej. Ostatnia rada Tadeusza Sławka brzmi: „Popatrz na rządzących: oni się nie śmieją. Są śmiertelnie poważni. To wystarczający powód, byś ty się uśmiechał. Uśmiech to pierwszy przejaw krytycznej, obywatelskiej refleksji”.

Książka rozpoczyna nową serię Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, w której pojawiać się będą ważne głosy na temat współczesnej polskiej edukacji we wszystkich jej wymiarach.