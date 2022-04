Powieść „Towarzysz Nachman” Izraela Joszuy Singera o nieuchronności Zagłady - premiera 26 kwietnia

Dzieło Izraela Joszuy Singera, wydane właśnie przez lubelskie wydawnictwo Fame Art, to niezwykle realistyczny zapis przeszłości, który jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek wcześniej.

„Towarzysz Nachman” to kolejna po „Perłach” i „Na obcej ziemi” pozycja autorstwa jednego z najważniejszych pisarzy jidysz XX wieku, która ukazuje się nakładem Fame Art. To także jedna z najważniejszych książek w dorobku lubelskiego wydawnictwa. Niezwykle czujne oko Singera potrafiło bezbłędnie wyłapać i skomentować to, co zazwyczaj umyka opisom wydarzeń z historii pierwszej połowy XX wieku: życie zwykłego człowieka, które według jego diagnozy naznaczone jest nieuchronnością tragedii.

Singer sięga po znany mit Żyda–wiecznego tułacza, aby pokazać, że niezależnie od panującego systemu – od monarchii po komunizm – jest on niezmiennie wyrzutkiem, Innym, Obcym. Singer przygląda się jego uwikłaniu w wielopłaszczyznowe mechanizmy walki klasowej, władzy wielkich wydarzeń nad codziennym trudem i konwenansów społecznych nad autentycznym życiem.

Każdy z bohaterów i bohaterek tej powieści ma marzenia, które pod wpływem zderzenia z nieczułą rzeczywistością rozpływają się w niebycie – jak Bóg, który nie interweniuje nawet w najbardziej tragicznych momentach czy przywódca partii komunistycznej, którego puste spojrzenie spogląda niemo ze ścian fabryk.

„Towarzysz Nachman” to również profetyczna przypowieść o Zagładzie, która zdaje się być widmem nadciągającym nad Europę i przeczuwanym przez wprawne pisarskie oko Izraela Joszuy Singera.

– Przodkowie Nachmana szukali pociechy w żarliwym wypełnianiu przykazań bożych, z kolei jego schronieniem ma być wiara komunistyczna. Niestety nigdzie nie ma schronienia przed nieszczęśliwym losem biednego Żyda. Tak opowiada nam wielki pisarz Izrael Joszua Singer, który każdą z przedstawianych postaci otacza swoim ciepłym, rozumiejącym spojrzeniem. Przeczytajcie koniecznie. – Anna Bikont, autorka książek reporterskich My z Jedwabnego, Cena. W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie

Izrael Joszua Singer (1893 – 1944) – pisarz, dramaturg i dziennikarz żydowski tworzący w języku jidysz. Urodzony w Biłgoraju, był bratem oraz mentorem najsłynniejszego po drugiej wojnie światowej pisarza jidysz, noblisty – Izaaka Baszewisa Singera oraz pisarki Ester Singer Kreitman. Przed 1914 r. związany był z żydowskimi środowiskami artystycznymi Warszawy. Jedna z głównych postaci literackich środowiska żydowskiego Warszawy lat 1921–33, a od 1933 r. również w Nowym Jorku. Początkowo tworzył małe formy prozatorskie, m.in. zbiór Perły i inne opowiadania (1922) i dramaty, m. in. Ból ziemi (1922). Uznanie zyskał jako powieściopisarz, m.in. Josie Kałb (1932, wyd. pol. 1992), i autor sag rodzinnych, m.in. Bracia Aszkenazi (1936, wyd. pol. 1998), Rodzina Karnowskich (1943, wyd. pol. 1992). Już po śmierci opublikowano jego wspomnienia z dzieciństwa Ze świata, którego już nie ma (1946).

Premiera w księgarniach: 26.04.2022

Fame Art to o niezależne lubelskie wydawnictwo powstałe z fascynacji kulturą i sztuką. Zespół działającego od 2015 roku Fame Art tworzą głównie kobiety, koncentrując się na projektach literackich, ale także muzycznych. Jedną z misji wydawnictwa jest przywracanie nieznanych do tej pory polskiemu czytelnikowi utworów pisarek i pisarzy jidysz. Do tej pory w wydawnictwie ukazały się takie tytuły jak: Na obcej ziemi i Perły Izraela Joszuy Singera, Rodowód, Taniec Demonów, Brylanty Ester Singer Kreitman oraz Singerowie: Kolejne wygnanie Maurice’a Carra.