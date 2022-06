Omnibus na wakacje. Czy rozwiążesz te zagadki?

Jak co roku pod koniec czerwca zapraszamy do letniego rozwiązywania łamigłówek o różnym stopniu trudności.

Gdy pojawia się jakiś problem albo gdy chodzi o podjęcie ważnej decyzji – mówimy czasem, że musimy się z tym przespać. W przenośni oznacza to konieczność dogłębnego przemyślenia, zastanowienia się. W tegorocznym, już osiemnastym „Omnibusie”, jest jak zwykle sporo łamigłówek stanowiących zaproszenie do wędrówki ścieżkami logicznego myślenia. To swego rodzaju ścieżki zdrowia umysłowego, na których mogą pojawiać się przeszkody, wymagające albo przynajmniej zachęcające do „przespania się”. Przeszkodą, która może czasem mocno doskwierać, jest zwykle trudność znalezienia sposobu lub metody rozwiązania zadania. Pamiętajmy jednak, że chodzi o wakacyjną rozrywkę. Wystarczy, że umysł będzie wypoczęty i swobodny (zachęcamy do wysypiania się i ruchu na świeżym powietrzu) – wtedy dobre pomysły same wpadają do głowy.

Autorem wszystkich zadań jest Marek Penszko, prowadzący łamiblog na polityka.pl, który twierdzi, że nie ma trudnych zadań, tylko czasem brakuje pomysłu, spostrzegawczości lub cierpliwości. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Tegoroczne wydanie liczy 48 stron, można je nabyć od 29 czerwca na sklep.polityka.pl oraz w salonach prasowych w cenie 11,99 zł.