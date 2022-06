Jazz Around Festival – premierowe wydarzenie w Zamku w Mosznej i koncert specjalny Poluzjantów!

4 sceny, 22 artystów, 2 dni międzynarodowego, muzycznego święta, podczas którego królować będzie funk, groove i szeroko pojęty jazz.

16 i 17 września, podczas pierwszej edycji Jazz Around Festival, w klimatycznej scenerii Zamku w Mosznej wystąpią m.in. Poluzjanci, Jules Buckley, Theo Katzman, Cody Fry, Jazzanova, Anomalie, Scary Pockets, Secret Night Gang, EABS, Marek Napiórkowski, Kinga Głyk, Adam Bałdych & Łukasz Ojdana oraz Kuba Więcek Trio. Sprzedaż biletów ruszy w poniedziałek 6 czerwca o godz. 12.00.

Jazz Around Festival to muzyczne spotkania – młodości z tradycją, kultowej twórczości z odważnym brzmieniem i jazzu z energetycznym funkiem. Osadzony na terenach zamku festiwal łączy historię z nowoczesnością, tworząc zaskakującą fuzję dźwięków i niezwykłej, pałacowej atmosfery. Unikatowy klimat i ponadczasowy charakter festiwalu będzie można poczuć już od pierwszego dźwięku. Koncerty wypełnią zarówno kameralne komnaty zabytkowej rezydencji, jak i jej czarujące ogrody. Słynące z 99 wież, 365 pomieszczeń i rozległego parku z kilkusetletnimi dębami oraz lipami miejsce oczaruje festiwalową publiczność. Ta bajkowa okolica skrywa wiele tajemnic, a muzyka jest świetnym pretekstem do ich odkrycia!

POWRÓT KULTOWEJ GRUPY I POLSCY WIRTUOZI

Akustyka barokowej architektury współbrzmieć będzie z jazzową maestrią. Na 4 scenach ulokowanych w nieszablonowych przestrzeniach zespołu pałacowo-parkowego zagra aż 22 artystek i artystów. Pierwszego dnia festiwalu, w piątek 16 września, zgromadzona publiczność wysłucha m.in. projektu DJ Amir presents Jazzanova (Live): Strata Records. Producencki kolektyw z Berlina jest jedną z pierwszych i głównych grup tworzących w stylistyce nu jazz, chilloutu i jazz house. Cody Fry to z kolei pochodzący z Nashville wokalista, songwriter, kompozytor i producent. W 2021 r. jego piosenka „I Hear a Symphony” stała się viralem na TikToku. W tym samym roku cover utworu „Eleanor Rigby” został nominowany do nagrody Grammy w kategorii „Najlepsza aranżacja, instrumentalna i wokalna”.

Theo Katzman to amerykański multiinstrumentalista, wokalista, autor tekstów i producent z Los Angeles. Jest członkiem funkowego kolektywu Vulfpeck. Katzman wydał 3 albumy studyjne, a ostatni – „Modern Johnny Sings: Songs in The Age of Vibe” ukazał się w styczniu 2020 r. Kinga Głyk jest uważana za jedną z najlepszych polskich basistek i wschodzącą gwiazdę muzyki jazzowo-bluesowo-funkowej. Ma na koncie 4 solowe albumy, od kilku lat nagrywa dla jednej z najbardziej prestiżowych światowych wytwórni – Warner Music Group Germany. ZK Collaboration to zespół, który narodził się z przeznaczenia i przyjaźni. Niektórzy z członków grupy siedzieli razem w ławkach szkolnych, razem się uczyli, podróżowali. Autorzy m.in. świetnie przyjętego albumu „Slow Food”.

Ogromną niespodzianką i zaskoczeniem dla wielu fanów z pewnością będzie koncert Poluzjantów, czyli kultowej grupy, przewrotnie nazywanej „najbardziej znanym nieznanym polskim zespołem”, która zainspirowała i wychowała całe pokolenia młodych artystów. Muzycy powracają po sześciu latach przerwy, a pierwszy koncert zagrają właśnie podczas Jazz Around Festival. Oryginalne brzmienie Poluzjantów to zasługa wybitnych muzyków tworzących formację, a także charakterystycznych kompozycji, pisanych w większości przez frontmana Kubę Badacha do tekstów Janusza Onufrowicza.

Szwedzkie trio Dirty Loops zdobyło sławę dzięki charakterystycznym popowym coverom, poczynając od nowej aranżacji utworu „Just Dance” Lady Gagi. Potem ukazały się kolejne viralowe covery: „Baby” Justina Biebera, „Rolling in the Deep” Adele czy „Circus” Britney Spears – Powodem, dla którego założyliśmy Dirty Loops, była chęć zabawy i znalezienia ujścia dla naszej kreatywności. Dużo pracowaliśmy przy sesjach i byliśmy twórczo znudzeni. Zaczęliśmy robić covery dla zabawy jako formę twórczej ekspresji. To było dla nas jak wolność – wyjaśnia Henrik Linder, basista zespołu.

Tego samego dnia na scenie pojawi się również polski artysta nazywany „cudownym dzieckiem skrzypiec”. Adam Bałdych szybko został okrzyknięty innowatorem łączącym dokonania muzyki poważnej i współczesnego języka skrzypcowego z talentem improwizatorskim. Na Jazz Around Festival wystąpi w duecie z kompozytorem i pianistą jazzowym Łukaszem Ojdaną. David Ryan Harris (16.09) – amerykański wokalista, gitarzysta i kompozytor, występował m.in. z takimi artystami jak John Mayer czy Dave Matthews. Najnowszy projekt (wraz z kolektywem The Hush Money) to album z coverami m.in. Niny Simone i Rage Against the Machine, zatytułowany „Maiden America”.

Kolejnym polskim akcentem festiwalu będzie Marta Wajdzik Quartet, na czele którego stoi urodzona w 2001 roku saksofonistka altowa i sopranowa, flecistka, kompozytorka, producentka muzyczna. Debiutancka płyta artystki pt. „My Planet” nagrana została z udziałem czołowych polskich muzyków jazzowych: Pawła Tomaszewskiego, Roberta Kubiszyna i Pawła Dobrowolskiego.

MUZYCZNE KOLABORACJE I PROJEKTY SPECJALNE

W sobotę 17 września, drugiego dnia festiwalu, zagra m.in. Bibobit – muzyczny sekstet złożony z perkusji, basu, instrumentów klawiszowych i sekcji dętej. Nieoczywiste harmonie zespojone są tu z tłustymi syntezatorowymi brzmieniami i niezwykłą charyzmą frontmana. Bartek Królik to wokalista, kompozytor, producent muzyczny, aranżer, basista, wiolonczelista, czyli... „Pan od muzyki”. Marek Napiórkowski, czołowy polski gitarzysta i kompozytor podczas Jazz Around Festival wystąpi z materiałem z płyty „Hipokamp”. To album łączący wyrafinowane improwizacje jazzowe ze światem elektronicznych struktur dźwiękowych i intrygujących dialogów instrumentów perkusyjnych.

Scary Pockets – zespół o rotującym składzie światowej klasy muzyków, którego stałymi członkami są Ryan Lerman i Jack Conte. Artyści co tydzień, grając na żywo, przedstawiają światu funkowe re-imaginacje znanych utworów. Od czasu pierwszej sesji nagraniowej grupa opublikowała ponad 300 filmów, obejrzanych ponad 250 milionów razy na YouTube przez ponad 540 milionów minut. Cherise szybko udowodniła, że jest jedną z najbardziej utalentowanych artystek młodego pokolenia. Jej niewymuszony wokal oraz szczere piosenki są jednocześnie i współczesne, i ponadczasowe. Secret Night Gang to przedstawiciele tętniącej życiem sceny muzycznej Manchesteru. Grupa prowadzona przez uduchowioną wokalistkę Kemani Anderson i Calluma Connella, aranżera i saksofonistę to radosny kawałek lata nawiązujący do tętniącej życiem historii soulu z jazzową domieszką.

Kuba Więcek (17.09) to saksofonista, kompozytor i najmłodszy bohater kultowej serii Polish Jazz. Kształcił się w kopenhaskim Rhythmic Music Conservatory. Sięga po elektronikę, muzykę klasyczną, folk, rock, hip-hop. Jordan Rakei, multiinstrumentalista, wokalista i producent o soulowym, jazzowym i hip-hopowym brzmieniu jest autorem albumu „What We Call Life" – głęboko osobistego materiału, zawierającego jedne z najbardziej introspektywnych piosenek i tekstów artysty. EABS, rodzimy septet jazzowy, po świetnie przyjętym przez publiczność i krytyków debiutanckim krążku ­„Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)” i po lekcjach futuryzmu od Sun Ra, przenosi się do roku 2061, kontynuując swoją misję w kosmosie w towarzystwie żywej legendy... Jana Ptaszyna Wróblewskiego.

Koncert Acid Groove to spotkanie ze współczesną wizją muzyki instrumentalnej, w niecodziennym wydaniu jedynego w swoim rodzaju kolażu jazzu, rocka, muzyki elektronicznej i szeroko pojętego fusion. Ostatniego dnia Jazz Around Festival, nagrodzony Grammy dyrygent, aranżer, kurator i kompozytor, zaprezentuje wyjątkowy projekt muzyczny – Jules Buckley Conducts Quincy Jones. Projekt Buckley’a ukazuje niezwykłą wizję i spuściznę Quincy’ego Jonesa. Artyście na scenie towarzyszyć będzie AUKSO – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy. Anomalie to projekt Nicolasa Dupuis, klawiszowca i producenta mieszkającego w Montrealu. Jego muzyka w innowacyjny sposób łączy w sobie najnowocześniejsze elektroniczne produkcje, jazz, klasyczne harmonie i wirtuozowską grę na instrumentach klawiszowych oraz niezaprzeczalnie surowy funkowy groove.

Premierowe wydarzenie w Zamku w Mosznej, inspirowane legendarnymi Montreux Jazz Festival i North Sea Jazz Festival, otwiera nowy rozdział na polskiej scenie muzycznej i śmiało wkracza na mapę europejskich festiwali jazzowych. – Cudowne wnętrza, zapierająca dech disneyowska bryła zamku i piękny ogród świetnie korespondują z proponowanymi w line-upie koncertami wybitnych artystów i wirtuozów swoich instrumentów – podkreśla Marek Szymański, organizator wydarzenia. – Koncert Poluzjantów, których powrót na jedyne wydarzenie w tym roku będzie z pewnością najbardziej wyczekiwanym „smaczkiem” tegorocznej edycji festiwalu. Na uwagę zasługuje również Jordan Rakei, Anomalie czy Jules Buckley z repertuarem Quincy Jonesa oraz orkiestrą AUKSO – dodaje.

Harmonogram koncertów:

16.09: Poluzjanci, Theo Katzman, DJ Amir presents Jazzanova (Live): Strata Records Reimagined, Dirty Loops, Adam Bałdych & Łukasz Ojdana, Cody Fry, Kinga Głyk, David Ryan Harris, Marta Wajdzik Quartet, ZK Collaboration

17.09: Jules Buckley Conducts Quincy Jones (feat. Aukso – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy), Jordan Rakei, Scary Pockets, Marek Napiórkowski „Hipokamp”, EABS, Kuba Więcek Trio, Anomalie, Bartek Królik, Secret Night Gang, Cherise, Bibobit, Acid Groove

Organizatorem festiwalu jest poznańska agencja koncertowa Good Taste Production. Partnerem wydarzenia jest Moszna Zamek. Partnerzy medialni: Polityka, Gazeta Wyborcza, Radio 357, JazzSoul.pl, Jazz Forum oraz JazzPRESS.

Więcej informacji: www.jazzaround.pl oraz w wydarzeniu na Facebooku.

________

Bilety:

Early Bird Tickets

Dzień I: 189 zł

Dzień II: 189 zł

Karnet: 299 zł

Bilety dostępne od 6.06.2022 r. (od godz. 12:00) do 30.06.2022 r. (do godz. 11:59) lub do wyczerpania puli biletów.

Regular Tickets

Dzień I: 219 zł

Dzień II: 219 zł

Karnet: 359 zł

Bilety dostępne od 30.06.2022 r. (od godz. 12:00) do 31.08.2022 r. (do godz. 11:59) lub do wyczerpania puli biletów.

Final Call Tickets

Dzień I: 249 zł

Dzień II: 249 zł

Karnet: 399 zł

Bilety dostępne od 31.08.2022 (od godz. 12:00) do wyczerpania puli biletów.