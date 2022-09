18. Festiwal Skrzyżowanie Kultur już 9-11 września 2022 w Warszawie.

W programie tegorocznej, 18. edycji Festiwalu Skrzyżowanie Kultur, tradycyjnie już pojawią się zespoły z różnych kontynentów naszego globu. Zobaczymy artystów z Włoch, Grecji, Białorusi, Ukrainy, Estonii, a także Mali czy Korei Płd. Nie zabraknie również akcentów polskich. Tę mieszankę kultur będzie można zobaczyć w Teatrze Dramatycznym od 9 do 11 września 2022 roku.

Podczas koncertu inaugurującego wystąpi pochodząca z południa Włoch MARIA MAZZOTTA, która dała się poznać włoskiej i międzynarodowej publiczności jako jeden z wiodących głosów Canzioniere Grecanico Salentino, słynnej grupy wykonującej współczesną pizzicę. Podczas 15-letniej kariery z zespołem nagrała sześć płyt i wystąpiła na najważniejszych festiwalach world music na świecie. Ekspresja wokalna i sceniczna Marii Mazzotty jest niepowtarzalna, a jej głos jest narzędziem wzbudzania skrajnych uczuć– od ekstatycznej radości, przez głęboki smutek, do szaleństwa. Drugim wykonawcą tego wieczoru będzie wirtuoz liry – STELIOS PETRAKIS z kwartetem. W swoim repertuarze muzycy wykonują wyraziste i żywe melodie, transowe taneczne rytmy, epickie pieśni i lamenty, dumnie prezentując muzyczne tradycje rodzinnej wyspy, poprzez oryginalne melodie i własne kompozycje utrzymane w stylu muzyki kreteńskiej.

Drugi dzień Festiwalu rozpocznie YEGOR ZABELOV, białoruski muzyk, uciekinier z Mińska, który zaczął grać na akordeonie jako siedmiolatek, a później studiował ten instrument w Wyższej Szkole Muzycznej. Dość szybko jednak związał się ze sceną alternatywną i zaczął tworzyć własne kompozycje. Popularność zyskał dzięki założonym przez siebie zespołom Gurzuf i Yegor Zabelov Trio, z którymi koncertował w całej Europie. Spora część jego dorobku artystycznego związana jest z Polską – współpracował m.in. z Włodzimierzem „Kiniorem” Kiniorskim i Lao Che, tworzył muzykę do spektakli teatralnych i niemych filmów. Muzykę Yegora Zabelova można określić jako połączenie akordeonowej neoklasyki, awangardy, jazzu, noise’u i minimal music – to hipnotyczne, wzbogacone elektroniką połączenie wybrzmiewa mocno i wyraziście. Wraz z Yegorem gościnnie wystąpi DARIA KOSIEK – jedno z najciekawszych objawień polskiej sceny folkowej ostatnich lat, wokalistka obsypanego nagrodami tria Wernyhora z Sanoka. To projekt przygotowany specjalnie dla Festiwalu, będący muzycznym komentarzem dotyczącym sytuacji w Ukrainie, a także kwestii łamania praw człowieka i aspiracji wolnościowych społeczeństwa białoruskiego. Zabrzmi mocny i wspólny głos artystów o wschodnich korzeniach, których łączy zamiłowanie i współczesne odczytywanie tradycji. To spotkanie na niwie kultury, ukazujące istotę dialogu, potrzebę wzajemnego szacunku i porozumienia.

Daria pochodzi z rodziny bojkowskiej, wychowała się w Białym Borze, dużym skupisku ludności pochodzenia ukraińskiego na Pomorzu Zachodnim. Jako kolejny w tym dniu zaprezentuje się DAKH DAUGHTERS, jedyny w swoim rodzaju muzyczno-eksperymentalny kabaret, freak show na pograniczu teatru i muzyki, atmosfera francuskiego salonu, w którym Mireille Mathieu śpiewając ukraińskie melodie zaprzyjaźnia się z Marilynem Mansonem, a The Tiger Lillies z CocoRosie. Intelektualna i kreatywna rozrywka, na pierwszym miejscu stawiająca miłość, wolność i piękno. Wszechstronne artystki grają na kilkunastu instrumentach, śpiewają w kilku językach i ukraińskich dialektach sięgając często po tradycyjne melodie, korzystają z tekstów od Szekspira i Szewczenki po Bukowskiego i Shaggy’ego. Ich znakiem rozpoznawczym są pomalowane na biało twarze, ciemne oczy i krwistoczerwone usta, niczym u postaci z niemych filmów. Sobotni koncert zakończy występ LES AMAZONES D’AFRIQUE, muzyczny i wojowniczy projekt zbudowany wokół mariażu tradycyjnych zachodnioafrykańskich kultur ze współczesnymi brzmieniami dubu, bluesa, funku czy popu. Amazonki Afryki jednoczą się, aby poprzez muzykę stanąć do walki o prawa kobiet i dziewcząt.

W ostatnim dniu Festiwalu na scenie Teatru Dramatycznego pojawi się KAPELA MALISZÓW, pochodząca z Męciny Małej, malowniczej wioski w Beskidzie Niskim, niegdyś na granicy osadnictwa polskiego i rusińskiego. Kapelę Maliszów założył multiinstrumentalista i twórca instrumentów Jan Malisz wraz z rodziną. Poza instrumentami rodzinnymi, skrzypcami i barabanem, muzycy grają też na instrumentach wykonanych przez Jana w jego pracowni, w której oprócz skrzypiec i bębnów powstają także liry korbowe, nyckelharpy i moraharpy. Kapela Maliszów początkowo grała muzykę swoich rodzinnych okolic, jednak ważnym impulsem dla ich twórczości stały się mazurki z centralnej Polski. Charakterystyczny styl kapeli łączy bardzo archaiczne granie z dużą dozą wolności i dialogu ze współczesnością. Po występie Kapeli Maliszów scenę opanuje MARI KALKUN, jedna z wiodących postaci współczesnej estońskiej sceny folkowej, która łączy muzykę korzeni z osobistą wypowiedzią i innowacyjnym pisaniem piosenek. Jej teksty w języku estońskim i Võro zagłębiają się w relacje między człowiekiem, życiem i naturą. Festiwal zakończy koncert GYEONGGI SINAWI ORCHESTRA z Korei Płd. GSO stawia na sztukę interdyscyplinarną – wychodząc naprzeciw współczesnemu słuchaczowi łączy tradycyjne i nowoczesne sposoby wykonywania muzyki koreańskiej z innymi formami sztuki naszych czasów, wplatając często elementy muzyki zachodniej. W zespole można usłyszeć m.in. instrumenty tradycyjnie używane w muzyce Sinawi: flety haegeum i daegeum, obój piri, bębny janggu i buk, a także charakterystyczne dla muzyki koreańskiej cytry gayageum i geomungo. W skład GSO wchodzi również zespół wokalny, wykonujący przede wszystkim minyo – pieśni ludowe.

PROGRAM 18. FESTIWALU SKRZYŻOWANIE KULTUR



KONCERTY:



Piątek 09.09

godz. 19:00

MARIA MAZZOTTA (Włochy) STELIOS PETRAKIS (Grecja)

Sobota 10.09

Godz. 16:00

YEGOR ZABELOV (Białoruś) + Daria Kosiek DAKH DAUGHTERS (Ukraina)



Godz. 19:00

LES AMAZONES D'AFRIQUE (Francja/Mali)

Niedziela 11.09

Godz. 16:00

KAPELA MALISZÓW MARI KALKUN (Estonia)

Godz. 20:00

GYEONGGI SINAWI ORCHESTRA (Korea)

Wydarzenia dodatkowe:



Sobota, 10.09

10:00-12:00

Warsztaty tańców z Krety

13:00-15:00

Warsztat gry na lirze

00 Spotkanie autorskie

Dionisios Sturis

Niedziela, 11.09



Małe Skrzyżowanie Kultur:

11:00-12:30 Warsztaty bębniarskie

13:00-15:00 Warsztat Konnakol – prowadzący: Michał Czachowski

Bilety do kupienia za pośrednictwem sieci sprzedaży eBilet.pl oraz na stronie www.skrzyzowaniekultur.pl





Bilet na pojedynczy koncert – 50 zł /w tym 8% VAT/

Bilet całodniowy – 80 zł /w tym 8% VAT/

***

Organizatorem festiwalu jest Miasto st. Warszawa oraz Stołeczna Estrada.

Kontakt w sprawie promocji, wywiadów:

Ewa Galin

ewa.galin@gmail.com