Nowa powieść Martyny Bundy „Podwilcze" już 8 marca

Nowa powieść Martyny Bundy, autorki bestsellerów „Nieczułość" i „Kot niebieski", to intrygująca historia o odkrywaniu swojej tożsamości, pożądaniu i potrzebie piękna.

Kornelia wraz z matką wiodą skromne życie, w którym dyscyplina jest ważniejsza od czułości. Kiedy staje się pewne, że ojciec i mąż już nigdy do nich nie wróci, pocieszenie ma nieść przygarnięty pies. Sonia, bo takie imię dostaje suka, da im o wiele więcej, niż z początku mogłoby się wydawać. Dzięki niej Kornelia pozna Narcyzę – tajemniczą kobietę, z którą połączy ją silna więź.

Jaką cenę zapłaci Kornelia za obcowanie z kulturą, sztuką i kontrowersyjną Narcyzą jako przewodniczką? Co na to pruderyjne społeczeństwo? Czy poznanie zupełnie odmiennego świata wpłynie na przyszłość dziewczyny i pozwoli jej odnaleźć własną drogę? Co to znaczy dojrzeć? Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się ten proces?

Podwilcze jest powieścią o podskórnie pulsującym pożądaniu, odkrywaniu swojej tożsamości i długiej drodze, jaka do tego prowadzi. O wstydzie, zagłuszaniu potrzeb i poczuciu własnej wartości. O różnych obliczach piękna i o tym, jaki wpływ na dorastające dziewczęta mają ich matki i duchowe przewodniczki. Wreszcie o relacji między człowiekiem i zwierzęciem, więziach między kulturą a naturą.

„Poruszając nogami, czuła, jak wiry wzbudzane jej ruchami delikatnie ją łaskoczą. Woda wlewała się w zakamarki, zalewała nos, usta, ale wciąż wypychała ją z otchłani ku powierzchni, ku życiu. Bardzo długo pływała. Aż poczuła śmiertelne zmęczenie. Nie to z ostatniej doby. To z dziesiątków lat”.

(fragment książki)

Martyna Bunda - autorka Nieczułości i Kota niebieskiego, przełożonych na pięć języków. Za Nieczułość otrzymała: La Grande Ourse (nagroda francuskich czytelników), Gryfię, Pomorską Nagrodę Literacką Wiatr od Morza. Była nominowana do Nike, Nagrody Literackiej Gdynia, Nagrody Conrada i Warszawskiej Nagrody Literackiej (Kot niebieski).

Zanim zajęła się literaturą, przez lata była autorką reportaży, potem kierowała Działem Krajowym w tygodniku „Polityka” (pracuje w nim do dziś); komentatorka poranków w TOK FM. W książkach i reportażach wraca na Kaszuby, gdzie się wychowała. Jednym z motywów przewijających się przez jej twórczość jest podnoszenie się z najtrudniejszych doświadczeń.

Książka ukaże się 8 marca 2023 nakładem Wydawnictwa Literackiego.