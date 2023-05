Mikołaj Kopernik - rewolucyjny konserwatysta

17 maja ukaże się nowe wydanie Pomocnika Historycznego POLITYKI z serii Biografie: „Kopernik nieznany”.

Tytułowego bohatera wydania którego 550. rocznica urodzin i 480. rocznica śmierci przypadają w tym roku, zapamiętano wyłącznie jako wielkiego astronoma. A przecież nie wykładał astronomii na uniwersytecie, nie założył własnej szkoły, nie otaczali go uczniowie. Astronomia pozostawała hobby na marginesie jego intensywnego życia zawodowego.

Kopernik był człowiekiem Kościoła, członkiem elitarnego grona kanoników kapituły warmińskiej. Dożywotnie stanowisko zapewniało stabilizację i dostatnie życie. Kształcił się i dojrzewał we Włoszech. Skończył studia prawa kanonicznego z tytułem doktora, nadzorował dochody płynące z rozległych dóbr kościelnych na Warmii, jako administrator odpowiadał za przygotowania do militarnej obrony olsztyńskiego zamku na wypadek oblężenia w wojnie polsko-krzyżackiej, sprawdził się w roli dyplomaty, uchodził za eksperta w dziedzinie finansów. Obliczenia matematyczne, obserwacje nieba i logika doprowadziły do tego, że zdemolował wielowiekową tradycję postrzegania Ziemi jako nieruchomego centrum wszechświata.

Zapraszamy do poznania człowieka, o którym – wbrew pozorom – tak mało wiemy.

