3. edycja konkursu o Nagrodę „Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód” - zgłoszenia do 14 maja

„Szukamy wyjątkowych ludzi, którzy niosą innym miłość, godność, szacunek, tak jak robił to ks. Jan Kaczkowski” – pod takim hasłem ruszyła 3. edycja konkursu o Nagrodę „Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód”. Kandydatów można zgłaszać do 14 maja br. Gala nagrody, na której poznamy tegorocznego laureata, odbędzie się w Sopocie jesienią.

Celem konkursu jest wyróżnienie społeczników oraz instytucji aktywnie pracujących na rzecz drugiego człowieka, bezkompromisowo walczących o równość i godność innych – tak, jak robił to ks. Jan Kaczkowski – „nie widząc przeszkód”. Dzięki nagrodzie poznamy ich wartościową, lecz często niedostrzeganą pracę.

– Warto promować tych, dla których najważniejszy jest drugi człowiek. Takie osoby często robią bardzo wiele dobrego, samemu pozostając w cieniu. Chcemy ich docenić, uhonorować i zwrócić uwagę na to, co robią – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

Kandydatów można zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie Fundacji im. ks. Jana Kaczkowskiego, w zakładce zgłoś kandydata, do 14 maja br. Jeszcze przed końcem maja, spośród zgłoszonych kandydatur wybranych zostanie 10 nominowanych do nagrody osób, a następnie spośród nich Kapituła Konkursu wyłoni laureata. Poznamy go na uroczystej Gali Nagrody, która odbędzie się jesienią w Sopocie. Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz nagrodę finansową.

Szczegóły na stronie pomysłodawcy konkursu i nagrody: Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego.

Ks. dr Jan Kaczkowski urodził się 19 lipca 1977 r. w Gdyni. Mieszkał i uczył się w Sopocie. Swoje kapłańskie życie poświęcił służbie chorym i umierającym. Był założycielem i dyrektorem hospicjum w Pucku. O sprawach ostatecznych mówił z mądrością i humorem. Autorytet, nauczyciel, mentor – nie tylko w dziedzinie bioetyki. Podziwiany przez wierzących i niewierzących. Zmarł 28 marca 2016 roku na glejaka mózgu. Został pochowany w rodzinnym Sopocie. Do końca aktywnie pracował: spotykał się z ludźmi, udzielał sakramentów, głosił kazania i tworzył publikacje, które wciąż pozostają wsparciem dla tysięcy osób.

Wywiad z ks. Janem Kaczkowskim, przeprowadzony przez Przemysława Wilczyńskiego, został nagrodzony w 2012 w konkursie im. Barbary Łopieńskiej, współorganizowanym przez POLITYKĘ - „Sklepany przez Kościół, kocham Kościół” (opublikowany w „Tygodniku Powszechnym" nr 48 z 25 listopada 2012 roku).

