Pierwsza, zwana Wielką

4 września ukaże się Pomocnik Historyczny POLITYKI pt. Wielka Wojna 1914-1918

I wojna światowa położyła się cieniem na historii XX wieku. Zamach w Sarajewie na arcyksięcia Ferdynanda uruchomił lawinę zdarzeń, które zmieniły Europę w każdym wymiarze. Jak do tej wojny doszło? Jak przebiegała? Czym się zakończyła? Jak jest pamiętana? I o co do dziś spierają się historycy, politycy i ideolodzy?

Od stu lat historycy zachodzą w głowę, dlaczego wojna, nazwana potem wielką lub pierwszą światową, wybuchła. Bo z jednej strony przeczuwano ją, wisiała w powietrzu, ale z drugiej – wiele konfliktów zbrojnych na przełomie wieków XIX i XX nie zamieniło się w rzeź globalną. A tu – ledwie zamach terrorystyczny uruchomił lawinę zdarzeń dyplomatycznych i militarnych, kładących się czarnym cieniem na całym XX w. Wojna uruchomiła także inne demony, prowadzące do wybuchu kolejnej światowej. Mówi się nawet o drugiej wojnie trzydziestoletniej, gdzie dwudziestolecie międzywojenne jest ledwie rozejmem.

Kolejna rocznica tego wydarzenia jest okazją do jego uważnego przestudiowania. Zapraszamy do lektury.

Wydanie papierowe dostępne będzie w dobrych punktach sprzedaży prasy oraz na https://sklep.polityka.pl/wielka-wojna-1914-1918.html

Wydanie cyfrowe dostępne w ramach subskrypcji polityka.pl/cyfrowa (o ile jesteś już subskrybentem wersji Premium lub Uniwersum

A dodatkowo na https://www.polityka.pl/podkasty/politykaohistorii/, od 4 września będzie można wysłuchać uzupełniającej wydanie rozmowy Marcina Zaremby z historykiem Maciejem Górnym.