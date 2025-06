Omnibus wakacyjny 2025. Zabierzcie te łamigłówki ze sobą! 48 stron, 50 zadań

Wydanie specjalne „Polityki” przygotowane z myślą o lecie już od 25 czerwca w sprzedaży.

Wakacje to czas do odpoczynku i namysłu, zapraszamy więc naszych czytelników do rozwiązywania łamigłówek o różnym stopniu trudności. Zadania logiczne, szarady, quizy i sudoku – oto pomysł na letnią gimnastykę szarych komórek. Według Marka Penszki, autora „Omnibusa”, nie ma trudnych zadań, tylko czasem brakuje nam pomysłu, spostrzegawczości lub cierpliwości.

48 stron i 50 zadań – każdy znajdzie coś dla siebie.

Wydanie specjalne „Omnibus wakacyjny” od 25 czerwca do nabycia w punktach sprzedaży oraz w sklepie internetowym.