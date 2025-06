To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Na polityka.pl reporterka Violetta Krasnowska wraca do spraw, które wstrząsnęły przed laty opinią publiczną. Proces ojca podejrzanego o zabójstwo dwójki małych dzieci wlókł się bardzo długo, wreszcie zapadł wyrok: podwójne dożywocie. Sąd uznał, że Piotr P. nie rokuje poprawy. Jak pisze obecna na miejscu autorka POLITYKI: „Opis tego, co wyrządził swoim dzieciom, przytoczony przez sędzię w uzasadnieniu wyroku, spowodował, że wszyscy na sali jakby zapadli się w sobie”.

Rower na ratunek

W podkaście „Rowery, nie bajki” Juliusz Ćwieluch gości pisarza Mikołaja Grynberga. To mądra rozmowa o życiu po zawale, doświadczeniu „prawie śmierci” i rehabilitacji na rowerze. Dziś Grynberg lepiej się czuje i nie ma zadyszki. „Rower dał mu normalne życie. Takie, w którym wejście na trzecie piętro to nie jest wyprawa wysokogórska z szerpami”, zapowiada Juliusz Ćwieluch, zachęcając do słuchania i do ruchu.