To jeszcze nie koniec

Cień Macierewicza Dawno, dawno temu, na początku poprzedniej dekady, Polska chciała mieć wielki narodowy program śmigłowcowy. Chodziło o znalezienie uniwersalnej maszyny, która służyłaby armii, policji itd. Jak pisze na polityka.pl Marek Świerczyński, plan znowu się wysypał: MON już nie stawia na Black Hawki z Mielca. Podniósł się rwetes, że „rząd Tuska zrywa zamówienia”. I to z Amerykanami! Rzecz w tym, że sprawcą totalnego zamieszania był Antoni Macierewicz, który nie chciał Caracali z Francji. Wtedy ruszyła lawina, skutki odczuwamy do dziś.

Religia na świadectwie? Koniec roku szkolnego tuż-tuż, a dyrektorzy nadal nie wiedzą, czy ocena z religii (lub etyki) powinna liczyć się do średniej. Według rozporządzenia MEN – nie powinna. Ale trybunał Julii Przyłębskiej uznał je w maju za niezgodne z konstytucją. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer radzi zignorować to orzeczenie. Łatwo powiedzieć (napisać na X), tymczasem szóstka z religii to szansa na świadectwo z wyróżnieniem, a młodzież sporu MEN z TK nie pojmuje. „Dzieci patrzą i się za was wstydzą!”, pisze Dariusz Chętkowski.

Francja walczy z porno We Francji właśnie weszła w życie tzw. ustawa SREN, która pozwala blokować łamiące prawo strony internetowe bez decyzji sądu. Grupa Aylo, operator najpopularniejszych serwisów z pornografią, w ramach protestu wyświetla użytkownikom komunikat, że rząd wkracza w ich prywatność. To woda na młyn zwłaszcza dla prawicy, która na całym Zachodzie walczy dziś o wolność i z cenzurą. Czy porno doprowadzi do wojny, a może i nowej obyczajowej francuskiej rewolucji, pisze Agata Czarnacka.

Troskliwa narratorka W podkaście „Polityka o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Joanną Bator o jej nowej książce (zbiorze wykładów) i o powieści, która właśnie powstaje. Co robić, kiedy rzeczywistość nam dopieka? Lepsze bieganie czy ćwiczenia na „wioślarzu”? Czy taniec pomaga w pisaniu? I co pisarka robi, kiedy nie pisze? Kim jest troskliwa narratorka? A co Joanna Bator sądzi o sztucznej inteligencji? Uwaga: tematy poważne, ale śmiechu dużo. Rozmowa do słuchania i oglądania na polityka.pl, YouTube i Spotify.

Jak zarządzać pieniędzmi? Z polskiej szkoły się tego nie dowiemy, a w dorosłości zwykle za to płacimy (dosłownie). Na szczęście można tę umiejętność opanować. Jak się do tego dobrze zabrać, radzi w naszym podkaście „Jak się (na)uczyć” Karolina Nowicka, znana w mediach społecznościowych jako Pani od oszczędzania. Oglądamy rachunki i wyciągamy wnioski. Trochę pracy trzeba wykonać, ale z czasem się opłaci (dosłownie).