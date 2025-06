To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Trump krasomówca

Atak Izraela na Iran był „znakomity”, z Elonem Muskiem połączyła go „piękna przyjaźń” (to już nieaktualne), nie dość miły jest Wołodymyr Zełenski. Donald Trump mówi prostym językiem. Marek Ostrowski twierdzi, że to zamierzone. „Jego styl komunikacji, często określany jako bezpośredni, wręcz prymitywny, jest bardziej wyrafinowany, niż mogłoby się wydawać”, pisze nasz publicysta. I wyjaśnia, dlaczego umiejętność budowania zdań wielokrotnie złożonych, tak ceniona u Rafała Trzaskowskiego, w polityce rzadko się przydaje.