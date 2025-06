Zdarzyło się. Zaglądamy do archiwum POLITYKI

30 lat temu, w 26. numerze z 1995 r., nasza reportażystka Barbara Pietkiewicz rozmawiała z Marią Dziedzic, lekarzem medycyny, o sprawach, które mimo upływu kolejnych dekad wciąż budzą w naszym kraju niepotrzebne emocje (rozmowa „Bara-bara”).

BARBARA PIETKIEWICZ: – Kiedy wyjaśniła pani swoim dzieciom, co to jest prezerwatywa?

MARIA DZIEDZIC: – Przed ich pójściem do szkoły. Potem już o to nie pytały. Wczesne uświadomienie jest łatwiejsze, bo dziecko przyjmuje wówczas wszystko w sposób naturalny, nic nie trzeba z tym kombinować. Na zawczasu wyłożoną fizjologię można później łatwiej, w miarę rośnięcia dziecka, nakładać wyższe sprawy duchowe. (...)

Próbowaliśmy zapytać Owsiaka, jakie były reakcje widowni na pokazywanie przez niego prezerwatywy w telewizji. Nawet mówić o tym nie chciał.

Nie jestem pewna, czy u nas telewizja to właściwe medium.

Ale to potęga. Czy mamy pozostać przy haśle „Bądź cnotliwy” i koniec?

Wszystko się w życiu zdarza: abstynencja i wierność, gwałt i promiskuityzm. Ci, którzy wybierają danie niezdrowe, mają do tego prawo. Ale trzeba im przypominać, że taki wybór wiąże się z ryzykiem i że powinni się przed nim bronić.

Mają być moralni, cnotliwi i wierni.

Co ma do tego moralność? Czy przechodzenie przez pasy w niebezpiecznym miejscu jest moralne? Nie należy prezerwatywy demonizować. Ani straszyć, bić w wielkie bębny, straszyć śmiercią i HIV-em. Raczej przypominać, że gumka jest dla osób, które chcą i lubią ryzykować. To powinno być sednem sprawy.

Sprawa czysto techniczna?

Jeśli już mamy włączać do tego moralność, to należy uświadamiać, że niemoralne jest traktowanie partnera w sposób przedmiotowy, narażając go na ryzyko, jeśli są ku temu powody.

Czy edukatorzy seksu wyszkoleni przez Społeczny Komitet Zapobiegania AIDS, w którym pani się udziela, mówią o tym wszystkim dzieciom w szkole?

Uczą o rzeczach pięknych i ważnych – o budzeniu się seksualności, o mądrych wyborach i o ryzyku właśnie dla siebie i partnera. Naszą akcją objęliśmy 60 szkół, prelekcji wysłuchało 8 tysięcy dzieci. Edukatorami są zwykle studenci pedagogiki i pedagodzy.

A co na to dyrektorzy szkół?

Mam od wielu listy z podziękowaniami.

A rodzice?

Zdarzyła się tylko raz interwencja kilkorga rodziców. Zarzucali nam szerzenie demoralizacji. Staraliśmy się im wyjaśnić, że mamy zgoła odmienne cele.

Dzieci nie śmieją się, nie wstydzą, nie chichoczą?

Nie, bo traktuje się je poważnie.

Mówi się im i pokazuje, jak posługiwać się prezerwatywą?

Jeśli sobie tego życzą. Wyjaśnienia przyjmują naturalnie. W tym, co mówimy, nie ma miejsca na wstyd, grzech, straszenie. Mówimy im o wyborze, którego mogą dokonać. Życiu z ryzykiem i bez.

Można tę akcję rozpocząć w szkole podstawowej? Z badań Zbigniewa Izdebskiego wynika, że tylko 8 proc. młodzieży przy pierwszym stosunku używa zabezpieczenia. A inicjację seksualną rozpoczyna się coraz wcześniej.

U nas to niemożliwe, choć robi się to już powszechnie w większości zachodnich krajów europejskich.