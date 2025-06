To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Kim jest Ali Chamenei, najwyższy przywódca Iranu, twórca systemu bezpieczeństwa, który właśnie się rozsypuje? Jemu poświęcamy pierwszy odcinek naszego nowego wideokastu „Portret polityka”. Łukasz Wójcik, szef działu zagranicznego POLITYKI, przedstawia bohaterów i bohaterki kluczowych wydarzeń. To oni, ich charaktery i ambicje, sprawiają, że świat jest nieprzewidywalny, ciekawy, czasem też śmiertelnie groźny. Zapraszamy do słuchania i oglądania na naszych kanałach streamingowych.

Radom w słońcu Katalonii

Czerwiec ożywił śpiące od miesięcy lotnisko Warszawa-Radom. WizzAir wznowił wyprawy do Larnaki, Lot trzy razy w tygodniu lata do Rzymu, oferuje też wakacyjne rejsy do Albanii, Turcji i Grecji, do portfolio właśnie dołączyła Barcelona. Ojcowie chrzestni projektu, czyli politycy PiS, o sukcesie nie mogą jednak mówić: lotnisko nie zarabia. Gęstsza siatka połączeń i starty w nocy mają to zmienić, ale biznesplan się nie spina. Kulisy zdradza Piotr Czarnyszewicz.