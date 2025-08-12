Wyjaśnienie

Na życzenie prof. Pawła Boreckiego informujemy, że zamieszczony w numerze 31. artykuł „Miliony na wiarę” autorstwa Zbigniewa Borka nie powstał w wyniku wywiadu z prof. Boreckim. Prof. Borecki był jednym z rozmówców autora. Podana w omówieniu wypowiedzi pana profesora data 1997 r. to rok uchwalenia nowelizacji ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, która weszła w życie kilka miesięcy później, w 1998 r.