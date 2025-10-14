To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Nowy podkast! Miło nam ogłosić, że rozpoczynamy nowy cykl podkastowy „Polskie demo” – wspólny projekt POLITYKI i Fundacji im. Stefana Batorego. Będziemy mówić o Polsce z naszych marzeń, ale i koszmarów. Zapraszają Michał Tomasik (POLITYKA), Anna Materska-Sosnowska i Krzysztof Izdebski (Fundacja Batorego) z gośćmi: ekspertami i politykami. Premiera co piątek. Pierwszy odcinek wyjątkowo 15 października, w drugą rocznicę wyborów 2023 r.

Nobel? Poważnie? Donald Trump miał chrapkę na Pokojową Nagrodę Nobla, ale czy w ogóle miał szansę? „Jesteśmy świadkami żenującego, jeśli nie po prostu obrzydliwego widowiska przy okazji wprowadzania w życie pierwszego etapu amerykańskiego planu zakończenia wojny w Gazie”, pisze na polityka.pl Tomasz Zalewski i przypomina, jak na tle Trumpa wypadali jego uhonorowani Noblami poprzednicy.

Płynie olbrzym z Chin 294-metrowy kontenerowiec „Istanbul Bridge” wiezie na pokładzie tysiąc kontenerów, a w nich przedmioty, którymi Europejczycy obdarują się w najbliższe święta Bożego Narodzenia. To więcej niż handel – to geopolityka. Nowych szlaków szukają nie tylko Chiny, ale i Rosja, która również pcha się na północ, korzystając (dosłownie) z ocieplenia klimatu. O przemożnych skutkach tych rejsów pisze więcej Jędrzej Winiecki.

Dlaczego nocą chce się pić W podkaście psychologicznym POLITYKI gości tym razem Marek Sekielski, dziennikarz, producent filmowy, autor cyklu „Sekielski o nałogach”. I o nałogach z nim rozmawiamy. Dlaczego osobom uzależnionym właśnie nocą chce się pić? Czy „prohibicja”, o której tyle się ostatnio mówi, to właściwe słowo? Czym kuszą firmy alkoholowe? I wreszcie: dlaczego alkoholik kłamie, kiedy mówi „dzień dobry”?

Z wizytą w pracowniach Warszawy W najbliższy weekend odbędzie się po raz pierwszy Festiwal Pracowni Historycznych – oddolna inicjatywa opiekunów Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych. Fundacja Rajmunda Ziemskiego we współpracy z m. st. Warszawa zaprasza do miejsc, w których powstawała najważniejsza sztuka XX w. W programie zwiedzanie kilkunastu pracowni, wykłady i debata, którą Piotr Sarzyński z POLITYKI poprowadzi w 70. rocznicę wystawy „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” (Arsenał 1955). Zapisy na debatę: fundacja@ziemski.art