Nagrody im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego przyznane!

22 października, w redakcji POLITYKI ogłoszone zostały nazwiska laureatów XVIII edycji Nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego.

Od tego roku Fundacja przyznaje dwie nagrody. Nowo ustanowiona Nagroda im. Janiny Paradowskiej za Dzielność Publicystyczną jest upamiętnieniem wybitnej dziennikarki i publicystki, której dorobek zawodowy i program obywatelski stały się wzorcem najwyższego poziomu i zaangażowania. Nagroda towarzyszy przyznawanej przez Fundację od lat Nagrodzie im. Jerzego Zimowskiego Za Dzielność Obywatelską.

I tak Nagrodę im. Jerzego Zimowskiego Za Dzielność Obywatelską otrzymała redakcja Orientuj.się – za upowszechnianie wiedzy o współczesnym świecie w sposób kompetentny i odpowiedzialny, a zarazem przystępny dla młodego pokolenia.

Przyznana po raz pierwszy Nagroda im. Janiny Paradowskiej za Dzielność Publicystyczną przypadła Jarosławowi Kurskiemu - za wierność etosowi dziennikarskiemu i demokratycznym wartościom, za autorską i redaktorską niezależność.

Laudację na cześć Orientuj. się wygłosił prof. Andrzej Rychard, a na cześć Jarosława Kurskiego – Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika POLITYKA.

Po śmierci Jerzego Zimowskiego w roku 2008 ustanowiona została nagroda jego imienia, przyznawana m.in. za działalność społeczną związaną z dorobkiem patrona – prawnika, zasłużonego członka demokratycznej opozycji, wiceministra spraw wewnętrznych zaangażowanego szczególnie w kwestie migracji.

Po śmierci Janiny Paradowskiej w 2016 roku grono jej przyjaciół i współpracowników podjęło się upamiętnienia dorobku wybitnej dziennikarki. Tak powstała nagroda im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego, od 2017 roku przyznawana przez Fundację.

Więcej informacji o Nagrodzie, jej laureatach i samej Fundacji imienia Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego znajduje się na stronie: jankajerzyfundacja.pl