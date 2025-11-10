Dobry zwierzak szuka dobrego człowieka

Rusza

Warszawa, suczka, 11 lat, 15 kg, średnio aktywna, zaszczepiona.

Niewielka suczka, która uciekła przed wojną w Ukrainie. Spokojna, ostrożna i bardzo oddana. Sporo śpi, ma kanapowy temperament. Nie sprawia problemów.

Lesio

Radzymin, pies, 8 lat, 12 kg, średnio aktywny, zaszczepiony.

Niewielki nieśmiały psiak, który nieźle radzi sobie na smyczy i załatwia potrzeby na dworze. Zawsze stara się dopasować do sytuacji. Akceptuje inne zwierzęta, również koty. Jest cierpliwy wobec dzieci.

Graf

Warszawa, pies, 7 lat, 20 kg, średnio aktywny, zaszczepiony.

Poważny pies, któremu nie w głowie głupstwa. Pięknie kroczy na smyczy u boku człowieka. Uciekinier z Ukrainy. Ma swoje trudne historie; doświadczył utraty domu oraz głodu. Powoli przyzwyczaja się do myśli, że wokół może być dobrze i bezpiecznie. Słucha i rozumie, czego się od niego oczekuje. Dobrze czuje się w towarzystwie dzieci. Będzie wiernym kompanem.

Bruno

Poznań, pies, 5 lat, 20 kg, średnio aktywny, zaszczepiony.

Chłopak w typie owczarka. Łagodny, przyjazny, ale żywiołowy. W miejscu, w którym znajdzie się czas na spacery i zabawę, będzie cudownym domownikiem. Przyjazny wobec dzieci, akceptuje wszystkie zwierzęta. Po spacerach zamienia się w typowego kanapowca.

Norwid

Warszawa, kot, 5 lat, 3 kg, średnio aktywny, zaszczepiony, odrobaczony, wysterylizowany.

Przyjazny, łaciaty, biało-czarny kot, który został znaleziony na ulicy w krytycznym stanie zdrowia. Szybko doszedł do formy i okazał się przyjaznym, cierpliwym zwierzakiem. Potrzebuje tzw. domu niewychodzącego, najlepiej z zabezpieczonymi oknami. Może mieszkać z dziećmi. Typ mrucząco-przytulaśny.

Fela

Sieradz, kotka, 3 lata, 4 kg, średnio aktywna, odrobaczona, wysterylizowana, zaczipowana.

Biała kotka z łaciatym pyszczkiem i przymilnym charakterem. Trochę nieśmiała, potrzebuje cierpliwego towarzysza. Lubi dzieci i potrafi znaleźć z nimi wspólny język. Zdrowa (testy FIV/Felv ujemne), mieszka w domu tymczasowym z dziećmi i psami – i doskonale sobie radzi. Byłoby dobrze, gdyby mogła zamieszkać ze swoją mamą Arią.

***

Za materiał do naszego kącika dziękujemy Adopciakom, grupie wolontariuszy działających w ramach Fundacji Viva!

Kontakt w sprawie adopcji (za pośrednictwem Adopciaków): tel. 665 892 773 lub 574 186 683.

Adres mailowy: tpz.opoczno@gmail.com

Na naszej stronie internetowej utworzyliśmy również specjalną zakładkę, gdzie publikujemy historie tych i innych zwierząt szukających dobrego domu: www.polityka.pl/zwierzeta