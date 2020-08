25. edycja Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju – w duchu zasad bezpieczeństwa oraz z wersją online

Jubileuszowa edycja najważniejszej górskiej imprezy w Polsce i jednej z najważniej-szych w Europie – Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady – odbędzie się tradycyjnie we wrześniu w Lądku-Zdroju. Tym razem wydarzenie potrwa jednak nie cztery, ale aż 10 dni, w trakcie których nie zabraknie wrażeń, emocji i pięknych wspomnień. W tym roku wprowadzone zostaną także specjalne zasady dotyczące bezpieczeństwa, po raz pierwszy festiwal doczeka się także wersji ONLINE.

Tegoroczna edycja, mimo trudniejszych niż zwykle warunków organizacyjnych, będzie pod wieloma względami wyjątkowa. Rekordowa liczba filmowych premier, rekordowa liczba festiwalowych dni oraz towarzyszących festiwalowi warsztatów. Do tego przeszło kilkadziesiąt znakomitych pozycji w Festiwalu Górskiej Literatury oraz – oczywiście – rozdanie górskich Oscarów. Wszystko to dziać się będzie w Lądku-Zdroju w dniach od 11 do 20 września w trakcie jubileuszowej, 25. edycji Festiwalu. Sprzedaż karnetów ruszyła, dopracowywane są kolejne szczegóły programu.

Festiwal górski ONLINE

Po raz pierwszy w historii tegorocznej edycji festiwalu towarzyszyć będzie również wersja ONLINE. Wszelkie szczegóły zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu, już dziś możemy jednak powiedzieć, że na specjalnej platformie zobaczyć będzie można około 20 filmów i 30 spotkań!

Złote Czekany 2020

Po raz kolejny właśnie w trakcie Festiwalu w Lądku-Zdroju zostaną wręczone najważniejsze na świecie górskie nagrody – Złote Czekany – za wybitne osiągnięcia oraz za całokształt dokonań. O tym, kto będzie laureatem prestiżowej nagrody w poszczególnych kategoriach zdecyduje kapituła, w skład której wchodzą wybitne postaci himalaizmu i środowiska wspinaczkowego. Jej skład ogłoszony zostanie niebawem, laureatów nagród poznamy w sobotę, 19 września. Już dziś wiemy jednak komu przypadnie Złoty Czekan za całokształt górskiej i wspinaczkowej działalności. Odbierze go w trakcie uroczystej gali wybitna francuska alpinistka i wspinaczka – Catherine Destivelle!

Najdłuższa edycja w historii

Aż 10 dni wypełnionych po brzegi warsztatami, spotkaniami, prelekcjami, pokazami, wyprawami, filmami, rozmowami. Program został opracowany w taki sposób, by w obecnej sytuacji pasjonaci gór mogli zaplanować dłuższy urlop w Lądku-Zdroju, spędzając przy tym aktywnie każdy dzień. Tegoroczna edycja będzie też najbardziej plenerową w historii, wszystko po to, by jak najdłużej, jak najczęściej i jak najmocniej oddychać powietrzem w kultowym uzdrowisku, o którym pisała sama Agnieszka Osiecka: “Pojedźmy, kochanie, do Lądku, zacznijmy od początku…”

Benefis Krzysztofa Wielickiego

Festiwal Górski to także okazja do podziękowań i rozmów z czołowymi i szczególnie zasłużonymi postaciami polskiego himalaizmu. Jubileuszowa edycja wzbogacona będzie zatem wydarzeniem, w którym główną rolę odegra przyjaciel Festiwalu – Krzysztof Wielicki. Zdobywca Korony Himalajów i Karakorum w ubiegłym roku otrzymał Złotego Czekana za całokształt osiągnięć, zaś w tym roku wraz z nim świętować będziemy trzy rocznice – 50 lat wspinania, 40 od zimowego rekordu na Evereście oraz 70 urodziny. Już teraz zapraszamy na benefis Krzysztofa Wielickiego pod hasłem “50/70 i jeszcze 40!”.

Rekordowa liczba premier filmowych

Program filmowy tegorocznego Festiwalu wypełni blisko 30 tytułów konkursowych, z czego ponad połowa to premiery. W konkursie biorą udział obrazy twórców z całego świata, a listę poznamy w pierwszej połowie sierpnia. Pokazom towarzyszyć będą spotkania z autorami i bohateram. Do tego retrospektywy filmowe, m.in. Krzysztofa Zanussiego czy Mirosława Dembińskiego.