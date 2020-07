„Trzymaj formę” – nowy numer serii wydawniczej „Żyjmy lepiej”

W wydaniu praktyczne porady i niezbędna wiedza dotyczące zdrowej aktywności fizycznej. Do kupienia od 29 lipca w dobrych punktach sprzedaży i w sieci.

Zasiedzieliśmy się, proszę państwa.

Za biurkami, w autach, fotelach i na kanapach. Współczesny człowiek jest w ogóle mało ruchliwy, ale z nami, Polakami, jest bardzo źle. Połowa z nas w pozycji siedzącej spędza ponad 5 godzin dziennie. 1/3 w ogóle się nie rusza – wynika ze statystyk z 2019 r. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, wśród mieszkańców Unii Europejskiej zajmujemy szóste miejsce od końca – za nami tylko Portugalczycy, Maltańczycy, Włosi, Rumuni i Bułgarzy. W tym roku dodatkowo przydarzył nam się lockdown. Zamkniętym w domach, w nastrojach, które także – przepraszamy za kolokwializm – siadły, tym bardziej nie w głowie były ćwiczenia. Na szczęście z tej sytuacji wynikło coś pozytywnego: wielu z nas zauważyło, że bezruch sprzyja przybywaniu kilogramów. I solennie obiecało sobie (lub licznym znajomym z mediów społecznościowych), że jak tylko ograniczenia zostaną zdjęte, ruszą na rowery, baseny i siłownie. Szczególnie że lato to wymarzony czas nas zmiany w stylu życia. Najnowszym numerem „Żyjmy lepiej” chcemy ich w tym postanowieniu wesprzeć.

Mamy świadomość, że pandemia koronawirusa jeszcze się nie skończyła – nadtytuł naszego poradnika to po części czarowanie rzeczywistości. Dlatego polecamy sporty, które można uprawiać z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Zaproszeni przez nas specjaliści podpowiadają, jakie formy aktywności są najefektywniejsze. Zdradzają, jak zbawienny wpływ mają nie tylko na kondycję fizyczną, ale też samopoczucie, odporność organizmu (co pożądane w normalnych warunkach, a jeśli jesienią nadejdzie druga fala zakażeń – w szczególności). Wskazują, co jeść i pić, żeby organizm czuł się dobrze i miał energię na radzenie sobie z wysiłkiem. Radzą też, jak uniknąć kontuzji i innych przykrych (bo jednak czasami się one zdarzają) konsekwencji rekreacyjnego ruchu. Po przygotowaniu tego numeru możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć: powrót do formy lub jej trzymanie to nic trudnego.

Wystarczy tylko wstać.

KATARZYNA CZARNECKA REDAKTOR „ŻYJMY LEPIEJ”