Himalaiści – bohaterowie gór

9 września do kiosków trafi najnowszy Pomocnik Historyczny POLITYKI z serii Biografie pt. HIMALAIŚCI

„Po co? Najczęściej zadawane pytanie, które pojawia się podczas rozmowy z himalaistami, brzmi: co ich tak pociąga w niedotlenieniu i odmrożeniach na kilku tysiącach metrów nad poziomem morza? Prawie sto lat temu Brytyjczyk George Mallory zniecierpliwiony indagowaniem, po co chce trzeci raz próbować wejść na Everest, uciął: „Bo tam jest!”. Dzisiejsze odpowiedzi są zbliżone. Szwajcar Erhard Loretan (zginął w górach, podobnie jak Mallory) stwierdził: >>Nigdy nie zadawałem sobie pytania, dlaczego się wspinam – tak jak nigdy nie zadawałem sobie pytania, dlaczego żyję<<”. (ze Wstępu)

Historia wysokogórskich wspinaczek, począwszy od naukowych wypraw czasów nowożytnych aż po okres, kiedy wspinanie stało się sportem. Dlaczego himalaiści decydują się ryzykować życiem? Co ich pociąga w górskiej wspinaczce? Jak wygląda dzień w bazie wysokogórskiej? Jakie trzeba mieć zdrowie, żeby móc się wspinać? Jaki sprzęt? I czy zostało jeszcze coś do zdobycia?

Berbeka, Bielecki, Bonatti, Bonington ,Carsolio, Cichy, Hajzer, Hillary, Kaltenbrunner, Kukuczka, Kurtyka, Mackiewicz, Messner, Miodowicz, Okopińska, Pustelnik, Revol, Rutkiewicz, Urubko, Wielicki i inni. Przedstawiamy galerię czterdziestu czołowych himalaistów świata. Wśród nich znajduje się wielu Polaków, zwanych często „lodowymi wojownikami”, ponieważ lubią zdobywać zimą ośmiotysięczniki.

