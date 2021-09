Gdynia: Współczujmy jurorom

Na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych stawka jest wyrównana, debiuty – szczególnie te kobiece – imponują, a w tematach dominuje bliska przeszłość, w której jednak kino szuka także dzisiejszej Polski.

O czym się rozmawia na festiwalu w Gdyni? Czy filmowcy i literaci zakopali topór wojenny po kontrowersjach wokół filmu „Żeby nie było śladów”? Na które filmy warto zwrócić szczególną uwagę? Co najmocniej poruszyło, a co najsilniej podzieliło widzów? No i wreszcie: kto ma szanse na wygraną w mocno obsadzonym konkursie na najlepszy film? O tym wszystkim opowiada dziennikarz „Polityki” Janusz Wróblewski w najnowszym wydaniu podkastu kulturalnego. Rozmowę prowadzi Bartek Chaciński, a werdykt festiwalowego jury – już w sobotę 25 września.