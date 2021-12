Rok 2021: czy było się z czego śmiać?

Dorobiliśmy covidowi puentę, nie plajtując – mówią członkowie Klubu Komediowego, miejsca, gdzie podobno ludzie ciągle jeszcze się śmieją.

Co się działo przez ostatnie miesiące w Klubie Komediowym, warszawskim zespole improwizatorów? Co się nie udało w 2021? Co się nie uda w kolejnym roku? Czy wystarczy już tylko cytować rzeczywistość? Czy satyrycy mają dziś gorzej? Za co zamknięto by ich w amerykańskim ministerstwie żartu? Kto im drukuje internet? Czy są jeszcze potrzebni? Czy improwizacja komediowa to tylko pisanie z bardzo skróconym deadline′em? Czy złe wydarzenia gwarantują dobre żarty? I czy naprawdę wszystko wokół da się obrócić w żart?

Bartosz Młynarski i Michał Sufin wspominają, prorokują i zdradzają kulisy współpracy ich improwizatorskiej grupy z Robertem Makłowiczem. Słuchają, śmieją się i próbują zadawać pytania Justyna Sobolewska i Bartek Chaciński.