W pogoni za czołówką polskiej sztuki

Dziennikarki i dziennikarze POLITYKI opowiadają o tegorocznych nominacjach do naszych nagród kulturalnych, zachęcamy też do głosowania czytelników.

To młodzi ludzie dobrze reprezentujący swoje dyscypliny – takie zdanie powtarza się w komentarzach do ogłoszonych właśnie nominacji do 32. edycji Paszportów POLITYKI. W zestawieniu prawie wszystko: od filmu i serialu, przez performans, teatr i taniec, rzeźbę, powieść, po muzykę, gry wideo, a nawet haft i ruch społeczny wykorzystujący memy internetowe. – Tutaj wszystko ze wszystkim się łączy – mówi Aneta Kyzioł. – A nadążyć za ludźmi sztuki nie jest łatwo. Staramy się nie wpaść w zadyszkę.





Skąd ten wybór? Jaki był rok w poszczególnych dziedzinach? Gdzie znaleźć i jak poznać pracę i pomysły wszystkich nominowanych? Na te wszystkie pytania odpowiadają dziennikarze i dziennikarki działu kultury POLITYKI: Janusz Wróblewski, Aneta Kyzioł, Justyna Sobolewska, Piotr Sarzyński i Dorota Szwarcman (w kolejności pojawiania się w podkaście). Rozmowę prowadzi Bartek Chaciński.





Zapraszamy 14 stycznia 2025 r. do śledzenia transmisji gali Paszportów POLITYKI, przyznawanych w siedmiu kategoriach z dodatkową kategorią specjalną. Co do tej ostatniej, Paszportu Czytelników – wybrać może go każdy, pod warunkiem, że kupi nasz tygodnik w papierowym wydaniu, wytnie, wypełni i wyśle specjalny blankiet, albo że wykupi naszą prenumeratę cyfrową i zagłosuje na stronie Polityka.pl.

Partnerem głównym Paszportów POLITYKI jest Fundacja PZU.