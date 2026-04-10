Piękno i błędy. Kto naprawdę projektuje nasze miasta: architekt czy deweloper?

Gdzie się zaczyna i gdzie kończy odpowiedzialność architekta? I czy zrealizowane projekty śnią się ich twórcom po nocach?

Już 14 i 15 maja w warszawskim Muzeum Historii Polski odbędzie się bezprecedensowa impreza: Kongres Architektury Polskiej. Będzie to przede wszystkim okazja do rozmowy o tworzeniu krajowej polityki architektonicznej, ale tematów jest mnóstwo. W pierwszym z kongresowych podkastów rozmawiamy z prof. Ewą Kuryłowicz – członkinią Rady Programowej Kongresu – o odpowiedzialności w architekturze.

To właśnie temat numer jeden z kongresowych debat. I problem wielostronny. Dotyczy najważniejszych sporów, które toczymy ze sobą o zabudowę miast – choćby tych związanych z patodeweloperką. Jaki udział mają w niej biura architektoniczne? I za co nie powinniśmy ich rozliczać? Jak wygląda życie architekta z projektem już zrealizowanym? A wreszcie – czy twórcom nowej zabudowy ciąży odpowiedzialność za konieczne wyburzenia, często budowli lubianych przez mieszkańców?

Wyprzedzamy debaty kongresowe, zadając pytania o różne aktualne problemy z przestrzenią wokół nas, i pytamy prof. Ewę Kuryłowicz o rady, jakich dziś udzieliłaby adeptom architektury. Rozmowę prowadzą Bartek Chaciński i inicjator Nagrody Architektonicznej POLITYKI Piotr Sarzyński.

