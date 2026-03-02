Przejdź do treści
Joanna Cieśla
2 marca 2026
Podkast psychologiczny

Podkast psychologiczny. Odc. 55

Czy świat stał się plantacją narcyzów? I czy w ogóle da się to wyleczyć

W naszej rozmowie znajdziecie m.in. odpowiedź na pytanie, jak to jest z tą epidemią – czy narcyzów faktycznie przybywa i dlaczego tak chętnie oklejamy się nawzajem tą łatką.

Epidemia narcyzmu wydaje się jednym z głównych problemów międzyludzkich relacji w ostatnich latach. Takie wrażenie powstaje przy scrollowaniu mediów społecznościowych, lekturze poppsychologicznych treści i forów internetowych, z których wynika, że zwłaszcza wśród partnerów życiowych (ale i partnerek, choć rzadziej) narcyzm pleni się na skalę masową.

A jak to jest naprawdę? W najnowszym odcinku naszego podkastu psychologicznego pytamy o to dr. Macieja Klimarczyka, lekarza psychiatrę. Specjalista tłumaczy, czym dokładnie jest narcyzm. Za tym potocznym określeniem kryje się jedno z poważniejszych zaburzeń osobowości. Spore znaczenie w jego rozwoju ma biologia – to, z jakimi cechami temperamentalnymi się rodzimy i jak wychodzi nam regulacja emocji.

Ale w „hodowli narcyza” wielką rolę odgrywają także wychowanie i mieszanka doświadczeń, które przeżywa dorastający człowiek. Jak podkreśla nasz rozmówca, temperamentalne predyspozycje do narcyzmu może wzmocnić zarówno chłód emocjonalny, odmawianie uznania, jak i brak stabilnej, bezpiecznej więzi z opiekunami. Ale ryzyko nasila też idealizacja dziecka, przesadne wychwalanie, zwłaszcza w połączeniu z miłością warunkową – wprost lub nie wprost uzależnianą od osiąganych przez nie sukcesów. Mechanizmy są odmienne, ale skutkiem działania obu może być nadmierne skupienie na sobie i własnych potrzebach, z wewnętrznym przyzwoleniem na krzywdzenie innych. I oczywiście oczekiwanie na pochwały i oklaski od „całego świata”.

Potrzebę doceniania i odnoszenia sukcesów w pewnym stopniu ma oczywiście każdy. Granica zaburzenia zostaje przekroczona wtedy, gdy w doświadczeniu określonej osoby lub jej otoczenia za jej sprawą pojawia się cierpienie. Praca z osobą z zaburzeniem narcystycznym jest bardzo trudna i wymaga dużo wysiłku od psychoterapeuty oraz determinacji od samego pacjenta. Choć efekty wymagają czasu, nie brak szans na poprawę jakości relacji i – ostatecznie – jakości życia samego narcyza. Bo wbrew pozorom jemu (albo jej) na co dzień też nie jest wcale łatwo.

W naszej rozmowie znajdziecie też odpowiedź na pytanie, jak to jest z tą epidemią – czy narcyzów faktycznie przybywa i dlaczego tak chętnie oklejamy się nawzajem tą łatką.

Z wykształcenia psycholożka. Lubi pisać, rozmyślać i rozmawiać o tym, co ludzie robią, dlaczego to robią i co w związku z tym czują. Uważa, że edukacja jest najważniejszą sprawą na świecie. Prowadzi podkasty: o edukacji właśnie („Nasza szkoła”) oraz psychologiczny („Jak wytrzymać ze sobą i światem”). Laureatka polskiej edycji Europejskiego Konkursu „Za różnorodnością, przeciwko dyskryminacji”, „Kryształowego Pióra”, Nagrody Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego (potem w jury tego konkursu). Finalistka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego i Grand Press. Uczestniczka programu Fulbrighta dla dziennikarzy „Journalistic Challenges and Practices” (2023). Jeśli czas jej pozwala, uprawia wspinaczkę, gotuje i słucha jazzu (nie zawsze jednocześnie).

