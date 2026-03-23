Jak wytrzymać z niedojrzałym partnerem? Dlaczego to takie trudne i jak pracować nad sobą

Nad rozwojem własnej dojrzałości jakoś nie ma mody pracować, może też z powodu wątpliwości, czy ten wysiłek się opłaci. Odpowiedź nie jest oczywista.

Jak wytrzymać z niedojrzałym partnerem albo niedojrzałą partnerką? I dlaczego jest to takie trudne? Te pytania są jednymi z częstszych na rozmaitych forach i w grupach dotyczących związków. Dlatego w tym odcinku „Podkastu psychologicznego” razem z Igorem Rotbergiem, psychologiem, psychotraumatologiem i certyfikowanym psychoterapeutą, zastanawiamy się nad tym, czym właściwie jest niedojrzałość, a czym dojrzałość. Psychologia nie uznaje tej ludzkiej właściwości za prostą pojedynczą cechę czy umiejętność. To raczej pewna konstelacja – m.in. elastyczności, umiejętności przyjmowania cudzej perspektywy, radzenia sobie ze sprzecznościami i brania odpowiedzialności.

Właśnie z tego powodu trudno przeprowadzić obiektywne badania i stwierdzić, czy domniemana epidemia niedojrzałości jest faktem czy raczej pewnym przejawem masowego narzekactwa. Na pewno później niż w przeszłości ludzie wchodzą w rozmaite „dorosłe” role. Wyprowadzają się z domu, dorabiają się dzieci, nie mówiąc o rozpoczynaniu stałej pracy. Ale czy kiedyś, gdy wszystkie te kroki kobiety i mężczyźni realizowali prędzej, na pewno był to przejaw dojrzałości – w sensie gotowości do przejmowania tych ról? A może po prostu kulturowy automatyzm? Paradoksalnie dziś niektórzy jako ważny krok w osiąganiu dojrzałości wymieniają właśnie porzucenie stabilnego zatrudnienia po to, by robić coś innego, co jest zgodne z ich rzeczywistymi wartościami i poczuciem sensu.

A jak to w końcu jest w związkach? Na pewno w relacji miłosnej niedojrzałość partnera czy partnerki jest uciążliwym deficytem przy podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu konfliktów i w innych aspektach codzienności. I na pewno rzuca się w oczy. Tyle że przede wszystkim w oczy „tego drugiego”. Własnej niedojrzałości bardzo często nie dostrzegamy, tak to już z nią jest. Ta asymetria przysparza nam wielu kłopotów we wspólnym życiu.

Nad rozwojem własnej dojrzałości jakoś nie ma mody pracować, może też z powodu wątpliwości, czy nam samym się ten wysiłek opłaci. Bo odpowiedź nie jest oczywista. Całkiem uzasadniona wydaje się obawa, że gdy świat połapie się, że jesteśmy dojrzali, zechce nam zrzucać na barki rozmaite wymagające dojrzałości, czyli trudne zadania. Więc patrząc z perspektywy krótkoterminowych zysków, świadome dążenie do osiągnięcia dojrzałości można uznać za bezsensowne. Ale już z perspektywy długoterminowej – udanego trwania w związkach czy osiągania innych celów rozłożonych na lata – gra staje się warta świeczki. O tym, jak pracować nad własną dojrzałością, też dowiecie się z naszego podkastu.