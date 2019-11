10 Płyt maja

Nowe pokolenie w polskim jazzie weszło na scenę z takim impetem, że kolejne festiwale – poza sprawdzonymi gwiazdami ze świata – stawiają na młodych Polaków. [Artkuł testowy]

Jazz Jantar krajowe premiery prezentuje regularnie, a do tego ze stylistyczną otwartością i odwagą – tym razem duety Grzegorza Tarwida i Szymona Gąsiorka (Alfons Silk) oraz Ola Walickiego i Jacka Prościńskiego (autorów albumu „Llovage”), a do tego RASP Lovers pod wodzą gitarzysty Szymona Wójcika. Z polskich wykonawców młodszego pokolenia w obszernym programie znajdziemy jeszcze m.in. trio Kuby Więcka. Za to na importowej liście zamiast przechodzonych nazwisk światowego jazzu też mamy raczej premiery i odkrycia, wykonawców rzadziej grywających w tej części świata. Wśród tych najbardziej oczekiwanych znajdą się na pewno pochodzący z Nowego Orleanu trębacz Christian Scott aTunde Adjuah, obficie czerpiący z nu jazzu i soulu, i Shabaka Hutchings – kluczowy brytyjski saksofonista, który do Gdańska przyjedzie tym razem z formacją Sons Of Kemet. W żadnym razie nie można jednak ominąć występów egipskiego lidera Maurice’a Louki, który przyjedzie na Jazz Jantar z dużym, 9-osobowym zespołem, oraz Jaimie Branch – trębaczki z Chicago. Warto zobaczyć i usłyszeć tę ostatnią, jeszcze zanim jej najnowsza płyta trafi do czołówki płyt roku 2019.