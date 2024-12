Słowianie, Mieszko i mity: jak powstawała Polska?

Dlaczego Polska nie powstała 14 kwietnia 966 r., Mieszko z zapałem handlował ludźmi a granice jego kraju, które pokazujemy na mapach są umowne? To wszystko tłumaczy archeolog prof. Przemysław Urbańczyk, w rozmowie z Agnieszką Krzemińską.

W odcinku „Polityka o historii” prof. Przemysław Urbańczyk, archeolog związany z UKSW, analizuje początków polskiej państwowości i podważa tradycyjne mity, które utrwaliły się przez wieki. Rozmowę prowadzi Agnieszka Krzemińska.

Opowieści o początkach naszego państwa cieszą się dużą popularnością, szczególnie gdy mają charakter wzniosły, działając mobilizująco, wzmacniając dumę narodową i poczucie przynależności do wielkiej wspólnoty. Problem polega na tym, że początki są zwykle słabo udokumentowane, zwłaszcza jeśli chodzi o ludy niepiśmienne, takie jak Słowianie. Dodatkowo, zagłębiając się w dostępne źródła, odkrywamy, że rzeczywistość tych początków była mniej heroiczna niż sugerują utrwalone przez wieki mity.

Prof. Przemysław Urbańczyk, od lat kwestionujący te mity, proponuje alternatywne interpretacje i odpowiada na pytania o głębokość naszych korzeni. Z rozmowy wynika, jak niewiele wiemy na temat tych odległych czasów. Pokazuje to, jak łatwo nadinterpretować fragmentaryczne dane i jak istotna jest elastyczność w interpretacji przeszłości.





