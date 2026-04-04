Przejdź do treści
Justyna Sobolewska
Justyna Sobolewska
4 kwietnia 2026
Polityka o książkach

Polityka o książkach. Odc. 27

Marek Bieńczyk dla „Polityki”: To było jasne, że życie spędzę wśród książek. Jakim jest czytelnikiem?

4 kwietnia 2026
Kiedy miałem osiem lat, nie miałem problemu z wyborem zajęcia: albo piłka, albo czytanie. No i spędziłem życie wśród książek – mówi Marek Bieńczyk.

W nowym odcinku „Polityki o książkach” gościem Justyny Sobolewskiej jest Marek Bieńczyk, pisarz, eseista, tłumacz i laureat Nagrody Nike. Przyniósł do studia jeden z tomów Encyklopedii PWN, bo to od niej zaczęło się czytanie. – Kiedy miałem osiem lat, nie miałem problemu z wyborem zajęcia: albo piłka, albo czytanie. No i spędziłem życie wśród książek.

Ważny był nie tylko Bahdaj czy Niziurski, ale też „Ania z Zielonego Wzgórza”. Bieńczyk opowiada też, czym się różni pisarz elipsy od pisarza epilepsji. I jak kształtował się jego własny styl, przez który „przecieka nadmiar”, i dlaczego potrzebuje szaleństwa.

Czyta fragmenty autorów, którzy mieli na niego wpływ: Hemingwaya i Prousta, zakończenie drugiego tomu o „ścianie słońca”. – Myślę o czytelniku jak o bracie, że łapię go za guzik – mówi pisarz.

Opowiada prócz tego, że książki można zdradzać tak jak ludzi, np. pozbywając się tych, które były kiedyś ważne. Jakie książki sprzedał, a potem żałował? Rozmawiamy też o czytaniu w chorobie i czytaniu przy jedzeniu. O autorach, których tłumaczył: Kunderze i Camusie. A także o melancholii czytelnika. I o biblioteczce ojca, którą ciągle ma przed oczami.

Książki, które przyniósł Marek Bieńczyk:

Wielka Encyklopedia PWN
Marcel Proust, w Poszukiwaniu straconego czasu, tom. 2, przeł. Tadeusz Boy-Żeleński
Ernest Hemingway, 49 opowiadań, przeł. Tadeusz Zieliński
Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu, przeł. Agnieszka Holland

Książki, o których rozmawiamy:

Adam Bahdaj, Do przerwy 0:1
Lucy Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza
James Wood, Jak działa literatura, przeł. Katarzyna Góral, Magda Heydel, Marta Kurek, Natalia Roguz, Tetiana Sidletska, Wiktoria Wrzesień, Emilia Zoła, Wyd. Ossolineum
Marek Bieńczyk, Melancholia: o tych, co nigdy nie odnajdą straty, słowo/obraz terytoria
Marek Bieńczyk, Kontener, Wielka Litera
Marek Bieńczyk, Jabłko Olgi, stopy Dawida, Wielka Litera
Marek Bieńczyk, Rondo Wiatraczna, Karakter

Justyna Sobolewska

Justyna Sobolewska

Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka związana z tygodnikiem „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020) nominowanej do Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”. Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej razem z Anną Dziewit-Meller (2021) i autorka biografii „Jadwiga. Opowieść o Stańczakowej” (2024). W 2025 ukazała się jej „Książka o (nie)czytaniu”. Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa i Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida za „Jadwigę. Opowieść o Stańczakowej”. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

