Marek Bieńczyk dla „Polityki”: To było jasne, że życie spędzę wśród książek. Jakim jest czytelnikiem?

W nowym odcinku „Polityki o książkach” gościem Justyny Sobolewskiej jest Marek Bieńczyk, pisarz, eseista, tłumacz i laureat Nagrody Nike. Przyniósł do studia jeden z tomów Encyklopedii PWN, bo to od niej zaczęło się czytanie. – Kiedy miałem osiem lat, nie miałem problemu z wyborem zajęcia: albo piłka, albo czytanie. No i spędziłem życie wśród książek.

Ważny był nie tylko Bahdaj czy Niziurski, ale też „Ania z Zielonego Wzgórza”. Bieńczyk opowiada też, czym się różni pisarz elipsy od pisarza epilepsji. I jak kształtował się jego własny styl, przez który „przecieka nadmiar”, i dlaczego potrzebuje szaleństwa.

Czyta fragmenty autorów, którzy mieli na niego wpływ: Hemingwaya i Prousta, zakończenie drugiego tomu o „ścianie słońca”. – Myślę o czytelniku jak o bracie, że łapię go za guzik – mówi pisarz.

Opowiada prócz tego, że książki można zdradzać tak jak ludzi, np. pozbywając się tych, które były kiedyś ważne. Jakie książki sprzedał, a potem żałował? Rozmawiamy też o czytaniu w chorobie i czytaniu przy jedzeniu. O autorach, których tłumaczył: Kunderze i Camusie. A także o melancholii czytelnika. I o biblioteczce ojca, którą ciągle ma przed oczami.

Książki, które przyniósł Marek Bieńczyk:

Wielka Encyklopedia PWN

Marcel Proust, w Poszukiwaniu straconego czasu, tom. 2, przeł. Tadeusz Boy-Żeleński

Ernest Hemingway, 49 opowiadań, przeł. Tadeusz Zieliński

Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu, przeł. Agnieszka Holland

Książki, o których rozmawiamy:

Adam Bahdaj, Do przerwy 0:1

Lucy Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza

James Wood, Jak działa literatura, przeł. Katarzyna Góral, Magda Heydel, Marta Kurek, Natalia Roguz, Tetiana Sidletska, Wiktoria Wrzesień, Emilia Zoła, Wyd. Ossolineum

Marek Bieńczyk, Melancholia: o tych, co nigdy nie odnajdą straty, słowo/obraz terytoria

Marek Bieńczyk, Kontener, Wielka Litera

Marek Bieńczyk, Jabłko Olgi, stopy Dawida, Wielka Litera

Marek Bieńczyk, Rondo Wiatraczna, Karakter