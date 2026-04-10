Wybory na Węgrzech są niezwykłe z kilku powodów. Czym się Magyar tak naprawdę różni od Orbána?

Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych w tym roku – 12 kwietnia Węgrzy zagłosują nad nowym rządem. To moment przełomowy, który może zadecydować o przyszłości kraju rządzonego od 16 lat przez Viktora Orbána i jego Fidesz. Szukamy odpowiedzi na podstawowe pytania: kim jest najgroźniejszy od lat rywal Orbána, kto wygra mecz oraz jak długa będzie droga Węgier do demokratyzacji i derusyfikacji.

Gościem tego odcinka jest Dominik Héjj, ekspert ds. węgierskich i autor książki „Węgry na nowo”. Jednym z kluczowych zagadnień jest fenomen Pétera Magyara i jego ugrupowania Tisza, które w krótkim czasie zdołało zmobilizować znaczną część społeczeństwa przeciwko potężnej machinie politycznej, systemowej i propagandowej Fideszu. Skąd popularność byłego członka ugrupowania władzy, kim była jego żona i jakie afery rozgrzały kampanię wyborczą?

Na Węgry patrzymy też szerzej. Zastanawiamy się, jak funkcjonują w cieniu wojen w Ukrainie i w Iranie, jakie mają relacje z polskimi władzami oraz jaką rolę odgrywają kontrolowane przez Fidesz media. Jak zauważa dr Héjj, przekaz medialny na Węgrzech często pomija dramat wojny, zastępując go narracjami zgodnymi z interesami Rosji i chwalącymi Putina. To wierzchołek góry lodowej – niedawno media donosiły o zażyłych relacjach Pétera Szijjártó i Siergieja Ławrowa. Zza oceanu Viktora Orbána odwiedził J.D. Vance, co stawia pytanie o zaangażowanie i interesy Waszyngtonu w niedzielnych wyborach.

Lider opozycji obiecuje m.in. odblokować środki unijne, co jest odpowiedzią na zadyszkę węgierskiej gospodarki w obliczu inflacji i niskiego wzrostu gospodarczego. W odpowiedzi Fidesz sięga po najróżniejsze chwyty. Jednym z nich była zapowiedź opublikowania „sekstaśmy” z udziałem Magyara. A jeśli Fidesz utrzyma władzę – czy Węgry będą dalej oddalać się od struktur zachodnich, a nawet stopniowo wychodzić z Unii Europejskiej? Zapraszają Michał Tomasik („Polityka”) oraz dr Anna Materska-Sosnowska (UW, Fundacja Batorego).