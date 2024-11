Nextbike, rowery z Żerania i hulajnogi. Wszystko, co chcieliście wiedzieć, ale nie było kogo zapytać

O wszystkim, co chcecie wiedzieć o Veturilo, ale nie mieliście kogo zapytać, opowiada prezes tej firmy na Polskę Tomasz Wojtkiewicz. Będzie też o tym, dlaczego Paryż zakazał wypożyczania hulajnóg elektrycznych, a w Warszawie nie da się wypożyczać rowerów zimą.

Czy ktokolwiek z Państwa wyobrażał sobie, że fabryka na Żeraniu znowu będzie produkować? Co prawda już nie samochody, ale rowery. Ale to może nawet i lepiej. Na dodatek na rowerach z Żerania jeździł będzie wielki świat, bo trafią wszędzie tam, gdzie ideę bike sharingu sprzedaje Nextbike. Jak na kraj, który ze współdzieleniem nie bardzo sobie na początku radził i część klientów zbyt dosłownie brała ideę, konkretnie to kradli rowery, to chyba przeszliśmy coś więcej niż przyspieszony kurs – wspólnego dobra. O tym i o wszystkim, co chcecie wiedzieć o Veturilo, ale nie mieliście kogo zapytać, opowie prezes tej firmy na Polskę Tomasz Wojtkiewicz, człowiek, który dosłownie spadł nam z nieba. Ale o tym w podkaście.

Będzie jeszcze o tym, dlaczego Paryż zakazał wypożyczania hulajnóg elektrycznych. No i awanturka, żeby nie było za słodko. Słuchajcie i korzystajcie, bo pod koniec listopada system zapadnie w zimowy sen. Ale nie wszędzie. I o tym też będzie – dlaczego w stolicy nie można, a gdzie indziej można jeździć cały rok na współdzielonym rowerze.

***

