Nie tylko Tour de France! Jak wyglądał legendarny Wyścig Pokoju?

W tegorocznym Tour de France startuje tylko jeden Polak – Kamil Gradek. 35-letniemu Gradkowi trudno kibicować. W wyścigu jedzie jako pomocnik i innych planów wobec niego nie ma. Nie ma więc też oczekiwań polskich kibiców, choć tych jest coraz więcej. Tylko nie mają za kogo trzymać kciuków, bo polskie kolarstwo zawodowe jest w głębokiej zapaści.

Nie zawsze tak było. O tym, jak było i co zrobić, żeby znowu było dobrze, opowiada Lechosław Michalak, jedna z legend polskiego kolarstwa. Michalak szczyt swojej formy miał pod koniec lat 70. Po skończonej karierze niemal na 15 lat zawiesił rower na kołku. Ale potrzeba kręcenia była silniejsza. I teraz wygrywa chyba więcej niż w młodości. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak się to robi, to posłuchajcie.

