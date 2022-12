Jerzy Baczyński: Co nas czeka w 2023 roku

Co przyniosą wybory do Sejmu i Senatu? Dlaczego to najważniejsze głosowanie od ponad 30 lat? Co dalej z wojną w Ukrainie? Czym i kiedy się może zakończyć? Rozmowa z redaktorem naczelnym tygodnika „Polityka”.

W 2022 r. świat nieodwracalnie zmieniła rosyjska agresja na Ukrainę. Jakie jej konsekwencje będziemy odczuwać w Polsce i na świecie? W kraju czekają nas wybory, które zdecydują, czy Polacy odrzucą rządy PiS, czy dadzą tej partii trzecią kadencję. Jaka będzie kampania? Co będzie oznaczał wynik wyborów? Rozmowa z redaktorem naczelnym tygodnika „Polityka” Jerzym Baczyńskim.