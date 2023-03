test podkasty artykuł

Partie opozycyjne zawarły pakt senacki, KO rusza w teren, lewica podpisuje porozumienie, a Polska 2050 dogaduje się z PSL. Co dalej? Rozmowa z politolożką Barbarą Brodzińską-Mirowską.

Koalicja Obywatelska zaczęła swój objazd kraju od Łódzkiego, gdzie Donald Tusk zaproponował kredyt mieszkaniowy 0 proc. i 600 zł dopłaty do najmu. Partie lewicowe podpisały porozumienie o wspólnym starcie do Sejmu, a cała opozycja demokratyczna – do Senatu. Polska 2050 i PSL wykuwają porozumienia programowe. O upadku pomysłu wspólnej listy i szansach trzech bloków opozycji w konfrontacji z PiS rozmawiamy z dr Barbarą Brodzińską-Mirowską z UMK w Toruniu.